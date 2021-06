Detingut per presumptament cultivar marihuana en una nau a Camarasa

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimecres un home de 39 anys i de nacionalitat neerlandesa com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública pels indicis que cultivava marihuana en una nau industrial pròxima al polígon Sant Jordi de Camarasa (Lleida).





Els agents van localitzar la nau i van comprovar que disposava d'installacions d'extracció d'aire insonoritzats i amb filtres per evitar olors, i van detectar un gran consum d'electricitat fins i tot en horari nocturn, tot i que no hi constava cap activitat empresarial, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dijous.





L'edifici està distribuït en dues plantes, a la superior hi havia una zona habilitada per viure-hi i a la inferior diverses sales on es cultivaven 2.790 plantes de marihuana.