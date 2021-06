L'EMA no veu "relació causal" entre els casos d'infart en persones vacunades amb Pfizer

El Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància (PRAC, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha informat que no "relació causal" entre els casos de miocarditis i pericarditis en persones vacunades amb Pfizer.





"Estem analitzant les preocupacions amb els miocarditis i pericarditis reportades després de la vacunació amb Pfizer. Fins al moment, no hi ha dades suficients per establir una relació causal. El monitoratge de seguretat continuarà", han informat en roda de premsa els responsables de l'agència .





Vacunes de Pfizer @ep





Així mateix, han informat que la setmana passada va evidenciar que la síndrome de fugida capil·lar hauria agregar com un nou efecte secundari de la vacuna desenvolupada per AstraZeneca, i ha informat que les persones que prèviament van tenir aquesta síndrome no s'ha de vacunar amb la vacuna.





A més, l'EMA ha informat que actualment hi ha 10 possibles casos de trombes en vacunats amb Janssen en l'espai econòmic europeu, d'entre les 6 milions de persones vacunades amb aquesta vacuna. A més, ha detallat que està prenent totes les mesures necessàries per "salvaguardar" la qualitat de la vacuna desenvolupada per Janssen, assenyalant que aproximadament 17 milions de dosis que contenen la substància activa i que es van fabricar al mateix temps en què es va produir la contaminació a la planta de fabricació d'Estats Units, no es comercialitzen a la Unió Europea.





D'altra banda, els experts de l'EMA han assegurat que totes les vacunes que han autoritzat contra el coronavirus "sembla" protegir contra tots els ceps dominants del virus a la Unió Europea, tot i que ha avisat que es mantindran "molt alerta".