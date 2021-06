La fi de l'ocupació no qualificada: "La gent no hauria d'estar obligada a treballar per a poder viure"

La pandèmia de Covid-19 ha canviat gran part de la nostra visió del món i ha provocat transformacions que exigeixen nous enfocaments. La robotització, és a dir, l'avanç tecnològic, està canviant les nostres societats i les noves democràcies robotitzades poden promoure una societat més justa i igualitària.





Raúl Jiménez, professor d'ICREA a l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i Luis Moreno, professor d'Investigació de l'Institut de Polítiques i Béns Públics (CSIC), han editat el llibre 'De fora cap endins: Reflexions de canvi en temps de pandèmia ', on alentan als lectors a pensar en els canvis de vida en curs i a estimular la seva valoració dels processos que afecten el món pandèmic i les perspectives del seu futur indeterminat. Aquest divendres a CatalunyaPress entrevistem Raúl Jiménez:





Raúl Jiménez i Luis Moreno, d'esquerra a dreta







En el vostre llibre reflexioneu sobre com el Covid-19 ha canviat el món ... Res tornarà a ser el mateix?







RJ: Aquesta és la nostra reflexió. Molta gent creu que tot tornarà a la mateixa normalitat anterior, i parlem de principis o mitjans 2019. El que la pandèmia ha constatat és que s'ha canviat el model de societat. Primer, perquè s'ha vist que moltes coses que crèiem que era necessari realitzar-les presencialment, ja ho poden fer les màquines o els robots. Un cas espectacular és el dels bancs, on hem vist que les sucursals en realitat no eren necessàries. El 2007-2008 hi havia una sucursal gairebé a cada cantonada, i ara estan tancant totes. ¿I per què? Perquè tot es fa des del telèfon.





Un altre fet més impressionant és que hem pogut seguir treballant sense necessitat d'estar presents a les nostres oficines. Ha estat possible seguir amb una rutina de treball, productiva, sense necessitat de tornar a les oficines o els llocs de treball. S'ha vist que es pot robotitzar una part molt important de la societat. I creiem que això, tot i que ja estava succeint, la pandèmia ho ha accelerat d'una manera notable.





Encara que clarament no es tornarà al 100 per cent de teletreball, sí que s'evolucionarà cap a jornades molt més flexibles, molt més distants. El fenomen del nòmada del teletreball serà molt més freqüent. I tot això és gràcies a la capacitat tecnològica.







Llavors, si la pandèmia hagués arribat fa 20 anys, la situació hauria estat molt diferent ...





Fa 20 anys no s'hauria pogut fer això perquè Internet no podia suportar el trànsit que està suportant ara per poder realitzar el teletreball. Perquè no només és el suport físic d'Internet, sinó també són els algoritmes que faciliten, per exemple, que tu i jo estiguem parlant ara (l'entrevista s'ha realitzat per telèfon).







L'escenari hagués estat completament diferent. Primer no tindríem capacitat de treballar, els algoritmes eren molt més rudimentaris i no hi havia intel·ligència artificial com la coneixem avui. Fa 20 anys els algoritmes de les xarxes existien, però els llibres dels acadèmics no estaven implementats. No hi havia el mateix entreteniment que ara hi ha amb Netflix o aquest tipus de plataformes. Ens hauríem d'haver quedat a casa tots sense treballar, i tampoc es podria haver donat classe a distància.







Veuríem televisió, sentiríem la ràdio, i poc més. No està clar que la gent sense poder treballar hagués estat capaç d'aguantar el confinament tal com ho hem aguantat. Hi ha hagut molt atur, però molta altra gent ha conservat la seva feina gràcies a la tecnologia.







La robotització de la societat pot fer que es perdin molts llocs de treball, i això genera por a molta gent. Per què considereu que és positiu?





Nosaltres creiem que hi ha molts treballs que no són necessaris. La nostra posició al llibre i als articles és que hauria d'haver un Ingrés Mínim Vital perquè la gent no estigui obligada a treballar per per a poder viure. Sobreviure hauria de ser una cosa que la societat hauria de donar a la gent. És a dir, tenir un habitatge, un cicle de vida i menjar hauria de ser una cosa que un no té per què treballar per aconseguir-ho. I realment molts llocs de treball es fan perquè la gent s'entretingui.







Hi ha una quantitat de treballs enormes que no tenen cap necessitat de seguir estant. Però clar, això comporta haver de fer alguna cosa amb la gent que perdrà la feina, no poden deixar-los morir. Llavors aquí és on hauria d'entrar un sistema social de benestar que cuidés d'aquesta gent. Com s'ha vist en l'actualitat a Europa o als Estats Units, on a la població se l'ha donat uns diners per poder seguir vivint mentre no tenien feina, no mentre estaven aturats.





Com els estats poden fer front a la nova realitat? Perquè cal molts diners ...







El problema polític és pensar què fem amb els treballadors que s'han tornat 'inútils ". Els governs s'han de donar compte que ens estem tornant una societat en la qual el treball no haurà de ser necessari per poder comprar el pa o poder pagar el lloguer. El treball serà una cosa opcional i el que vulgui treballar o guanyar més diners, haurà de tenir unes certes skills, unes certes habilitats més enllà del que és habitual.





Pels treballs no qualificats, ¿és més útil un robot que un operari?







La realitat és que si. Un operari es posa malalt, es sindicalitza, fa vaga, s'ha de jubilar, cal pagar-li pensions. Els robots suposen una inversió inicial molt important i és un dels problemes que expliquen que encara no hagin arribat a tot el teixit empresarial. Per això estem veient la robotització només en grans empreses, però una vegada que això arrenca, ja no hi ha marxa enrere.







Un sector que s'està robotitzat d'una manera espectacular és l'agricultura: ara mateix amb imatges per satèl·lit es pot decidir quan conrear, en quin moment conrear, quin és el gra millor per conrear i a més es pot modificar genèticament. Tota aquesta informació es pot transmetre directament a un ordinador que vagi incorporat al tractor i aquest sabrà on ha d'anar amb el GPS. Amb aquesta tecnologia, la intervenció humana és molt, molt petita.





Som positius amb la robotització perquè creiem que s'hauria d'usar d'una manera intel·ligent perquè els éssers humans no haguessin d'estar treballant amb la suor del seu front per guanyar-se el pa de cada dia. Però òbviament hi ha molts problemes que es poden crear si la robotització es fa de manera salvatge.







Estem davant la fi de la feina per necessitat?





Una societat occidental desenvolupada al segle XXI hauria d'estar a un nivell on la tecnologia acabi eliminant aquest tipus de treballs sense qualificar i necessaris per a poder menjar. I és molt fàcil amb el que nosaltres anomenem tax de robots. És a dir, posar impostos als rics o a la gent que controla la tecnologia.





Va sortir fa poc la notícia que les 25 persones més riques dels Estats Units han pagat zero per cent d'impostos. El que Biden està intentant fer és que, almenys, paguin un 30%. Els diners hi son i es pot fer un Ingrés Mínim Vital amb un impost negatiu, on els que tinguin més paguin més i els que tinguin menys tributin un impost negatiu, que seria el que els aportaria una renda mínima.





Es pot fer fàcilment i no és un problema de diners. El problema és que hi ha d'haver certa redistribució de la riquesa que permeti que la societat no sigui tan desigual. El problema és la desigualtat a la societat, una desigualtat salvatge que provoca que hi hagi persones que no tenen res i persones que tenen gairebé tot. Les 50 persones més riques a Estats Units tenen tants diners com la meitat de la població del país. Estem parlant d'un sistema gairebé feudal.





Llavors hauríem d'anar cap a economies més socialistes?





Tampoc es tracta de sonar marxista o lenninista, es pot fer tot d'una manera més intel·ligent. No cal ni tan sols anar a les societats escandinaves. No es tracta d'estatalitzar tota l'economia, es tracta de posar impostos a la gent que més té d'una manera raonable. El mateix Biden està intentant fer alguna cosa molt més redistributiva dins el sistema extremadament eficaç americà liberal, però buscant que no hi hagi aquesta desigualtat tan exagerada.





Estem a una societat amb una desigualtat tan gegantina que creiem que potser la robotització pot ajudar a equiparar una mica més. Al cap i a la fi, ara mateix tots tenim WhatsApp, tots tenim la capacitat de comunicar-nos amb gent llunyana. Això és un exemple petit de com es pot democratitzar o equilibrar les desigualtats a la societat.





I què fem amb les multinacionals? Com valoreu el pla del G7 per crear un nou sistema fiscal global?





Una multinacional, sigui on sigui, ha de pagar impostos, sigui de l'ordre del 20 per cent o el que sigui. No val anar-se a les Bahames i evitar passar pel fisc. La reforma que estan plantejant al G7 serà un canvi fonamental. Perquè els càlculs de Biden diuen que amb aquest impost cobriran tota la despesa en infraestructures, sanitat i educació.





I d'altra banda, les grans corporacions que tenen la robotització a les mans, com són Google, Amazon i Microsoft, Apple, Facebook, han de pagar impostos. Si no anirem cap a una oligarquia on aquests oligarques controlaran la societat. I no pot ser que siguin més poderosos que els governs escollits per la gent.







Com imagineu el futur?







El futur serà una competició entre el model de democràcies occidentals com els Estats Units i Europa, el de la tecnodictadura de la Xina i l'oligarquia russa. El model xinès de dictadura, de control absolut de la població i una economia igualment controlada al mil·límetre per un Estat no democràtic, clarament no és el model correcte.





Però anant una mica més enllà, veiem un futur altament robotitzat, on les dades es faran servir per prendre decisions i creiem que eventualment arribarem a una situació on el robot o els algoritmes seran els que prenguin moltes decisions sobre la societat. Per exemple, ¿A qui vacunar? És una decisió presa sobre la base de les dades, valorant qui està més exposat al Covid. Per tant, és una decisió que podria resoldre perfectament un algoritme.