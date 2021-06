La major inclusió de dones amb discapacitat al mercat laboral aportaria 7.300 milions d'euros anuals al PIB espanyol

A Espanya, les dones amb discapacitat s'enfronten a una doble desigualtat a l'hora d'accedir i participar en el mercat laboral: d'una banda, la provocada per la discapacitat i, de l'altra, la provocada per la qüestió del gènere. L'efecte de les dues desigualtats limita la seva contribució plena a la generació de les rendes de la feina i suposa un important cost d'oportunitat per al desenvolupament econòmic de país.





Presentació de l'informe - ONCE





En concret, segons l'últim informe de l'clúster ClosinGap -que analitza la bretxa de gènere en la discapacitat i que ha estat elaborat pel Grup Social ONCE en col·laboració amb Afi i Ilunion-, la major inclusió de les dones amb discapacitat en el mercat laboral suposaria un increment de gairebé 7.300 milions d'euros al PIB espanyol (l'equivalent al 0,6% del PIB de 2019). Aquesta xifra representa el 40% dels 18.800 milions d'euros (el 1,5% del PIB) que sumaria l'economia espanyola cada any de produir-se una major inclusió laboral de les persones amb discapacitat en general.





Addicionalment, l'elevada parcialitat en els contractes de les dones amb discapacitat que han aconseguit accedir a ocupació suposa un cost d'oportunitat per al PIB espanyol que supera els 1.000 milions d'euros anuals. A aquesta quantitat es podrien sumar un impacte econòmic addicional de gairebé 700 milions d'euros, si desaparegués la bretxa salarial entre homes i dones amb discapacitat (i que ascendiria a 3.400 milions d'euros si es igualessin els salaris de les persones amb discapacitat al dels homes sense discapacitat -el col·lectiu amb el salari més elevat.





En definitiva, si s'eliminessin les actuals desigualtats que impedeixen que les dones amb discapacitat participin més i millor en el mercat laboral espanyol, l'economia generaria gairebé 9.000 milions d'euros de riquesa addicional a l'any.





La discapacitat, principal obstacle en l'accés a l'ocupació





L'informe de ClosinGap és un estudi pioner, ja que per primera vegada contrasta les realitats de dones amb i sense discapacitat, així com d'homes i dones amb i sense discapacitat, el que permet observar com les desigualtats de gènere es sumen a les desigualtats que pateixen les persones -homes i dones- amb discapacitat.





Per al president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, "les dades confirmen amb una aclaparadora rotunditat el que ja coneixíem, que dona i discapacitat és un binomi que, en massa ocasions, vol dir vulnerabilitat, exclusió, risc, i no estem disposats a això ".





De l'estudi i comparació de les taxes d'activitat i ocupació s'observa com les persones amb discapacitat presenten una menor participació en el mercat laboral, sense importar el sexe, i per això, també presenten menors taxes d'ocupació que les persones sense discapacitat. Les dades suggereixen que la bretxa en les taxes d'activitat i ocupació depèn més de la condició de discapacitat que de la condició de dona.





De fet, les bretxes de gènere en les persones amb discapacitat són tot just imperceptibles (de 1,3 punts percentuals (pp) en la taxa d'activitat i de 1,4 pp en la taxa d'ocupació, que es comparen amb els 11,1 pp en la taxa d'activitat entre homes i dones sense discapacitat i els 12,4 pp en la taxa d'ocupació).





En els últims cinc anys, a més, s'observa que, mentre ha augmentat el percentatge de persones sense discapacitat en edat de treballar que efectivament treballen, la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat s'ha mantingut constant al voltant del 25%, sense importar el sexe.





Temporalitat, parcialitat i salari: qüestió de gènere





Un cop dins del mercat laboral, l'informe de ClosinGap analitza les condicions laborals de les persones ocupades segons la durada del contracte (indefinit o temporal) i la jornada laboral de la mateixa (completa o parcial). En aquest cas s'observa que les dones en tots dos col·lectius compten amb més freqüència amb contractes menys estables i es pot afirmar que les desigualtats vénen explicades pel gènere, sent les dones amb discapacitat les que presenten una taxa de temporalitat i parcialitat més intenses (29 , 6% i 24,3%, respectivament).





Finalment, l'anàlisi dels salaris mitjans de les persones ocupades revela que les bretxes salarials estan més condicionades pel gènere que per la discapacitat i que les dones amb discapacitat són el col·lectiu pitjor remunerat amb un salari mitjà de 15.014 euros anuals en contracte temporal i de 18.980 euros / any en contracte indefinit. Si les dones amb discapacitat percebessin el mateix salari que els homes amb discapacitat, això suposaria un guany bruta anual addicional de gairebé 690 milions d'euros, equivalent al 0,1% del PIB.





Si s'igualés el guany dels homes i dones amb discapacitat a la dels homes sense discapacitat (que és el guany mitjana més alta de tots els grups), l'impacte econòmic addicional superaria els 3.400 milions d'euros, equivalent al 0,3% del PIB. I, finalment, si tots els col·lectius igualessin el seu guany anual a la dels homes sense discapacitat, l'impacte potencial de tancar la bretxa salarial per discapacitat i per gènere es situaria en 54.400 milions d'euros a l'any, el 4,4% del PIB de 2019.





Per Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap, "l'aportació d'aquest informe del Grup Social ONCE és absolutament essencial per entendre la situació real de les dones amb discapacitat a Espanya i avançar cap a una societat on la diversitat i la inclusió estiguin sempre presents. A més, ens permet posar sobre la taula l'evidència generadora d'un debat tan necessari en la nostra societat, extreure aprenentatges i adoptar mesures que corregeixin les tremendes desigualtats existents ".





Obstacles que alenteixen el consum





L'estudi de ClosinGap elaborat pel Grup Social ONCE ha identificat a més una altra bretxa a la qual s'enfronten les dones amb discapacitat pels majors obstacles a l'hora de destinar les rendes de la feina al consum de productes, béns i serveis, és a dir, en el seu paper com a consumidores, tant de forma presencial com online.





A través d'una enquesta ad hoc a més de 1.400 persones (dones amb i sense discapacitat, i homes amb i sense discapacitat) s'ha descobert que el comerç online i la disponibilitat i qualitat d'oferta i tarifes adaptades són els processos de compra que més dificultats comporten per a les persones amb discapacitat i, que, en general, la majoria de les persones amb discapacitat no ha renunciat al consum malgrat les dificultats d'accés trobades, però en general gastarien més si desapareguessin.





En concret, al voltant del 60% de les persones amb discapacitat enquestades gastaria més en alimentació, vestit i calçat i perruqueria i centres d'estètica. Les dones amb discapacitat estarien disposades a gastar més en vestit i calçat; mentre que els homes amb discapacitat gastarien més en alimentació i perruqueries. Analitzant altres qüestions, l'enquesta conclou que les dones amb discapacitat gastarien més en oci, cultura i esport enfront dels homes amb discapacitat, que prioritzarien la seva despesa en serveis turístics. Finalment, el consum per part de persones amb discapacitat de serveis financers no es veuria tan alterat en cas de no existir dificultats, tot i ser la categoria de serveis amb major dificultat declarada tant online com presencial.





Miguel Carballeda, president del Grup Social ONCE, afegeix que, "en l'àmbit del consum hi ha un reclam clar per una major conscienciació, empatia i formació de personal d'atenció a client. A més, l'atenció automatitzada al client suposa un obstacle addicional si no accessible per a tothom, tant a la compra en línia com en els processos telemàtics amb l'Administració Pública ".