Rodalies de Catalunya millora el temps de viatge a la línia R3 al tram Planoles - Puigcerdà

Tren de Renfe @ep





A partir del proper dilluns 21 de juny, Rodalies de Catalunya estableix nous horaris en els serveis de la línia R3 que incorporen una reducció de 5 minuts de mitjana en el temps de viatge al tram Planoles – Puigcerdà.





Aquesta millora ha estat possible gràcies a les obres realitzades per Adif al túnel de Toses. Amb un pressupost superior als 9,5 milions d’euros (IVA no inclòs), s’ha intervingut en l’estructura d’aquest túnel i la millora del sistema de drenatge, a més de la installació de catenària rígida en tota la seva longitud.





L’objectiu d’aquestes obres és garantir l’estabilitat i durabilitat de l’estructura, la plena disponibilitat de la infraestructura, reduir les necessitats de manteniment i minimitzar la probabilitat d’incidències amb afectació al servei. A més, s’ha eliminat la Limitació Temporal de Velocitat que existia, la qual cosa ha permès aquesta reducció del temps de viatge, ja que es pot circular a 100 km/h.





Abans de la Covid-19, les estacions d’aquest trajecte donaven servei a una mitjana de 530 viatgers diaris on circulen set trens per sentit en dia laborable.





Des de Renfe, s’ha potenciat l’ús d’aquests serveis per motius d’oci o familiars amb iniciatives com el TrenNatura, l’Skitren o la recent collaboració que es durà a terme amb el Cerdanya Music Festival.