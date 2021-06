Francisco Reynés: "Els objectius de canvi climàtic ens fan més responsables"

Francisco Reynés / @CercleEconomia











El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha participat aquest dijous a la XXXVI Reunió Anual del Cercle d'Economia a Barcelona, en un debat amb el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, i el vicepresident de BlackRock, Philipp Hildebrand, moderats pel membre de la junta directiva del Cercle d'Economia, Miguel Trias.





La Reunió del Cercle d'Economia (RCE) se celebra fins aquest divendres a Barcelona i està patrocinada per CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i KPMG, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.





En la seva intervenció Reynés, ha explicat que "els objectius de canvi climàtic són aquí per quedar-se, ja que és una cosa que els imposen la seva accionistes però sobretot la societat, i que no poden permetre donar-los l'esquena. És una cosa que ens va a fer més i més responsables. la nostra responsabilitat a llarg termini i per al futur és buscar el canvi. Aquest motor serà molt valuós per a la societat i els accionistes ", ha afegit.





Ha afirmat que el món actualment demana que tanquin les plantes de carbó, redueixin emissions i generin electricitat amb energies verdes --solar, eòlica i hidràulica-- tot i que ha advertit que "aquesta transició requereix temps".







En aquesta transició, ha dit que el canvi climàtic representa una oportunitat per a tots --societat i empreses-- i està convençut que no tothom va a adaptar-se a la mateixa velocitat per ser competitius a llarg termini. Encara que té clar que "la majoria d'empreses si van a adaptar-se i seguiran sent competitives en aquesta nova situació. Aquest és el mandat de les nostres inversions i de la societat", ha afegit.









El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha demanat aquest dijous que la transició justa que planteja el Govern també ho sigui per a les empreses que han de fer aquesta transició.









"Això és el que demanem: objectius realistes que siguin prou ambiciosos per aconseguir els objectius que ens demanen els inversors", ha afegit Reynés.









VÍDEO RESUM DE LA TAULA DE DEBAT