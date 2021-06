El 2023 arribarà el creixement del Port de Tarragona, segons el seu president

@EP



Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona, ha afirmat que el 2023 serà "el moment clau" pel creixement del Port segons les inversions previstes. Serà llavors quan coincidirà l'execució de diferents projectes estratègics, com l'entrada en funcionament del Corredor Mediterrani i del Túnel de Lilla (Tarragona).







Cruset ho ha comunicat aprofitant la visita del vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que ha ratificat al president del Port de Tarragona al capdavant de la infraestructura, després de la visita realitzada aquest dijous a l'enclavament portuari.





Puigneró ha destacat el paper fonamental del Port al territori i que Tarragona té "els actius necessaris per a la transformació cap a una economia sostenible", com a sòl industrial, infraestructures no saturats i múscul empresarial, informa el Port en un comunicat.





Serà el 2023 quan també entrin en funcionament la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), la Terminal Intermodal del Boella i la terminal de Guadalajara-Marchamalo.

Per Cruset, aquesta combinació de factors "obre una finestra d'oportunitat per incrementar el potencial del Port" i orientar-lo cap al canvi de paradigma energètic i econòmic que es preveu en les pròximes dècades.





El vicepresident Puigneró ha aprofitat la visita per reunir-se amb una cinquantena de representants de el teixit industrial tarragoní i explicar-los "les oportunitats" que obre l'evolució de l'Port de Tarragona per al territori.