A què es deuen tants viatges de Pedro Sánchez a Catalunya?

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha arribat aquest divendres a Barcelona per participar en diferents actes que es desenvoluparan al llarg de la jornada i que se serviran per enfortir, encara més, la imatge de desglaç entre Catalunya i Espanya.





Tal com ja va avançar Catalunyapress fa uns dies, participarà aquest migdia al costat de Mario Draghi, president del Consell de Ministres d'Itàlia, en la primera jornada de l'XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia organitzada per Foment del Treball.



El Fòrum, que se celebra des de 1999, torna a Barcelona on s'havia fet en els darrers anys abans del Procés. Josep Antoni Duran i Lleida, coordinador de l'esdeveniment juntament amb l'exprimer ministre italià Enrico Letta, ha valorat molt positivament que, "per primera vegada en els últims anys es faci a Catalunya una reunió internacional amb la presència i intervenció de dos membres de la Comissió de la UE, del president de Parlament Europeu, de diversos ministres i dels primers ministres d'Espanya i Itàlia".





I és que a part dels presidents d'Espanya i Itàlia, el fòrum també compta amb destacades personalitats del món de la política europea i espanyola com Antonio Tajani, president de la comissió d'Assumptes Constitucionals de Parlament Europeu, Josep Borrell, vicepresident de la Comissió Europea i alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat comuna o Nadia Calviño, vicepresidenta segona de Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital.





Les ponències es dedicaran, en gran part, als fons Next Generation que arribaran a Espanya aquest any amb una xifra total de 19.000 milions d'euros. El president de l'Executiu va qualificar aquest fet com "històric" tot i que el pressupost rebut és de 8.000 milions menys dels que es van estipular en un inici.





Abans d'intervenir en el XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, Sánchez serà l'encarregat de la sessió de cloenda de la Reunió del Cercle d'Economia. En aquesta ocasió, la sessió estarà presidida pel president del Cercle d'Economia, Javier Faus, que dimecres passat es va pronunciar sobre els indults i va defensar que aquesta mesura "tindrà el suport del Cercle".





És en la mateixa reunió del Cercle on també farà acte de presència el president de Consell de Ministres d'Itàlia i qui va ser president de BCE entre 2011 i 2019, Mario Draghi, que rebrà el I Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea.





Així mateix, tal com ha informat la Moncloa, Sánchez i Draghi aprofitaran la seva cita a Barcelona per fer una reunió bilateral al Palauet Albéniz. Serà en forma de dinar com els dos presidents s'ajuntaran posicions encara que no ha transcendit el contingut que es tractarà en aquesta trobada. El que sí que va assegurar la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, és que serà una "intensa jornada de treball".





SÁNCHEZ DEFENSARÀ ELS INDULTS AL LICEU





D'altra banda, tal com van avançar ahir a la tarda alguns mitjans, el president de govern tornarà a la capital catalana per defensar els indults. La previsió és que sigui el pròxim dilluns 21 de juny a les 12 del migdia en un acte al Liceu de Barcelona. La poca informació que es disposa fins al moment només avança que Sánchez pronunciarà una conferència davant d'uns 300 convidats de la societat civil.





Fonts del Palau de la Moncloa apunten que serà un acte "important" que incidirà en "l'agenda per al retrobament" amb una conferència que tindrà com a títol 'Retrobament: un projecte de futur per a tot Espanya".





La convocatòria també ha estat traslladada al president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui encara no ha concretat cap detall sobre aquest acte. Tampoc aquesta anunciada a l'agenda de la Generalitat.





L'ESTRATÈGIA MEDIÀTICA





Algunes fonts apunten que Pere Sánchez està preparant una estratègia per aplanar el terreny pel que fa a l'anunci dels indults. Seria per aquest motiu que la presència del president a la ciutat comtal es veuria més intensificada i amb més gestos de retrobament amb el Govern.





La Moncloa preveu aprovar els indults en les pròximes setmanes, de manera que tot apunta que serà en el Consell de Ministres de dimarts 22 de juny, després de l'acte al Liceu, o bé el de la següent, el 29 de juny. Com a molt, la concessió de la mesura de gràcia es podria allargar a la primera setmana de juliol.