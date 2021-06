Alliberada una dona embarassada retinguda i maltractada per la seva parella gràcies a una nota que va tirar per la finestra

Agents de la Policia Nacional han alliberat una dona embarassada que es trobava retinguda i amenaçada per la seva parella al seu domicili del madrileny districte de Carabanchel, ha informat aquest divendres un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





POLICIA NACIONAL





Els fets van passar durant el matí d'ahir després de rebre una trucada al 091 on un ciutadà alertava que havia vist una dona llançant una nota manuscrita per la finestra en la qual demanava auxili. Quan van arribar al lloc els policies, sobre les 6:50 hores, van poder escoltar els crits de la víctima, i davant la negativa d'obrir la porta, van haver d'accedir per la força.





En aquest moment el presumpte agressor va saltar per la finestra, sent interceptat al garatge de l'edifici després de colpejar i provocar lesions a diversos agents. La dona, peruana de 44 anys, va manifestar que la seva parella la tenia tancada a l'habitatge amb clau i que li havia tret el telèfon mòbil, deixant-incomunicada. A més, aquesta nit l'havia agredit amb cops de peu i cops de puny fins i tot a la panxa i va tractar d'asfixiar-diverses vegades.





Els agents van trobar a l'habitatge nombroses dosis de substàncies estupefaents així com útils per a la venda de les mateixes i diverses caixes de cartutxos d'una arma de foc. Per tot això, aquest home, espanyol de 41 anys, va ser detingut com a presumpte responsable d'un delicte contra la salut pública, detenció il·legal, maltractaments i atemptat contra agent de l'autoritat.