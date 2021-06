El Cabildo de Tenerife ofereix un submarí privat per continuar buscant a Tomás i Anna Gimeno

Foto d'arxiu - @EP





El vaixell Angles Alvariño segueix uns dies més fent tasques de recerca per trobar els cossos de Tomás Gimeno i la petita Anna. Però el temps que pot quedar-se aquest vaixell a Tenerife és limitat, per això el Cabildo de l'illa li ha proposat a la Guàrdia Civil seguir buscant-los amb el submarí privat Pisces VI.





Pel que sembla, aquest submarí és útil per a la investigació, el turisme i els rodatges. Per tant, podria ajudar en la recerca de Tomás Gimeno i Anna, perquè a més pot arribar a submergir-se fins 2000 metres.





Per aquesta raó, la Guàrdia Civil està valorant si acceptar o no aquest oferiment, tenint en compte les característiques del submarí, de la mar i el que ells necessiten per seguir treballant.





Mentrestant, hi ha una campanya en charge.org per recollir firmes i tractar d'evitar amb això que s'acabin les tasques de recerca i es tanqui aquesta part de la investigació policial.