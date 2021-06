L'OCU demana test gratuïts per als no vacunats

Tot i que el percentatge de població vacunada contra el coronavirus és cada dia més gran, els més joves no ho estaran fins al final de l'estiu o fins i tot després, una circumstància que pot alterar els plans de vacances de moltes famílies. Sobretot, si tenen previst viatjar a llocs on s'exigeix algun tipus de prova d'infecció negativa, com succeeix en nombrosos països de l'estranger, però també a Canàries (al menys fins al 31 de juliol) i Balears, encara que en aquest últim cas dependrà de la situació epidemiològica de la comunitat autònoma d'origen, segons adverteix l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).





Test Covid-19 @ep





El cost aproximat d'una prova d'antígens és de 50 euros, que s'ha de fer amb una antelació mai superior a les 72 hores. Un preu que es multiplica per dos per la necessitat de repetir-se al tornar a Espanya, però que podria ser superior si el país de destinació no accepta test d'antígens i exigeix una prova PCR, que costa al voltant de 120 euros. Una condició que ha de consultar-se en la pàgina web de l'Ministeri de Sanitat o de les ambaixades i consolats del país de destinació. De fet, no sempre es demanen proves als no residents, mentre que altres països, com el Regne Unit, poden obligar a més a passar un període de quarantena.





En qualsevol cas, OCU insisteix en la necessitat que es garanteixi la igualtat i no discriminació entre consumidors: les proves Covid han de ser gratuïtes per als que no hagin pogut vacunar-se i necessiten viatjar a un altre país, tal com ve defensant l'Organització a instàncies europees .





Finalment, OCU recomana als ciutadans que hagin rebut ja la pauta vacunal completa o que puguin acreditar haver superat la covid-19 en els sis mesos previs, sol·licitar el seu certificat digital europeu, el conegut com a passaport vacunal. Poden fer-ho ja a la web del Ministeri de Sanitat o a través de les webs i punts acreditats en les diferents comunitats autònomes. En aquest sentit, OCU demana a aquelles comunitats que encara no ho han fet, que accelerin la implantació total del sistema.