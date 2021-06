Ghali demana arxivar la causa perquè les querelles contra ell són "oportunistes i polítiques"

Foto d'arxiu - @EP





La defensa de Brahim Ghali, el líder del Front Polisari, ha demanat que s'arxivin les querelles "oportunistes i polítiques" que hi ha contra ell a l'Audiència Nacional. Així ho sol·liciten en un text que han dirigit al Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència a què ha pogut accedir El Independiente.





Aquestes querelles a què es refereix Manuel Ollé, l'advocat, són les que es van presentar en 2007 i a l'abril d'aquest mateix any. Per demanar que les retirin al·lega la "inexistència d'indicis" que Ghali cometés cap dels delictes de què se l'acusa en la querella de l'Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans, que són delictes de genocidi i tortures.





A més, en aquesta querella es relaten un total de 57 fets que portarien a acusar-lo d'aquests delictes. Però, en primer lloc, segons Ollé "no s'esmenta" a Ghali en 28 d'ells. D'altra banda, aquests successos van ocórrer entre 1980 i 1992, de manera que tots els delictes haurien prescrit.