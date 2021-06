Un estudi avisa la preocupació al Delta del Llobregat per l'ampliació de l'aeroport

Un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha avisat de la preocupació existent entre residents i visitants de Delta del Llobregat (Barcelona) l'ampliació de l'aeroport.





Es tracta d'un treball fet en base a una enquesta entre els veïns i persones que accedeixen a el lloc, així com entrevistes en profunditat, dutes a terme entre els mesos de març i juny de 2019, en què es valorava l'entorn natural i la preocupació pels impactes del canvi climàtic en aquest paratge, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.





Avió aterrant al Prat @ep





La investigadora que ha liderat la iniciativa, Sonia Graham, ha subratllat que "el més destacable dels resultats és el grau d'acord entre veïns i visitants sobre la importància dels valors naturals" del Delta, encara que l'aeroport estigui a prop consideren important comptar amb aquest espai natural protegit prop de Barcelona.





Graham ha precisat que durant les entrevistes, un veí de la capital catalana va comentar que "no li agradaria que l'aeroport es fes més gran i tingués un impacte a la zona", destacant les cabanes d'observació d'aus, els pantans i les sendes.





L'autora principal, Beatrice Meo, ha explicat que la inquietud no és únicament per l'expansió d'aquesta infraestructura aeroportuària, sinó que també per l'impacte del canvi climàtic, "al voltant del 90% dels enquestats es va mostrar molt o bastant preocupat" i més de el 60% va considerar que ja s'estaven notant els efectes.





El treball, que s'ha publicat a la revista 'Environmental Science and Policy', ha conclòs que "és important o molt important" per al 100% dels residents i per al 98,8% dels visitants que van respondre al qüestionari.