Músics del metro tocaran simultàniament ‘Don’t worry, be happy’ pel del Dia Europeu de la Música

TMB i l’Associació de Músics del Carrer i del Metro de Barcelona (AMUC) engeguen una acció conjunta cultural i festiva dilluns vinent, 21 de juny, amb motiu del Dia Europeu de la Música, que consisteix en la interpretació simultània i en públic de la coneguda cançó de Bobby McFerrin ‘Don’t worry, be happy’. Així, el proper dilluns els populars acords sonaran al mateix temps, a les 12 del migdia, en nou vestíbuls i intercanviadors d’estacions, entre les quals Espanya, Verdaguer, Passeig de Gràcia, Universitat, Urquinaona, Maria Cristina, Sants Estació... fins a nou solistes o grups tocant al mateix temps aquest cant a l’esperança units en la celebració del Dia Europeu de la Música.





TMB convida els usuaris a aturar-se a escoltar, gravar i compartir l’experiència a les xarxes socials etiquetant fotos o vídeos d’aquestes interpretacions musicals amb el hashtag #MúsicsAlMetro.





Un dia per celebrar la desescalada progressiva





La reincorporació dels músics del metro, que va iniciar-se l’estiu de l’any passat, fa ara els últims passos cap a la recuperació total de l’activitat anterior a l’estat d’alarma. Dilluns 14 de juny s’iniciava la tornada progressiva dels músics amb instruments de vent al metro, no permesos fins ara com a mesura sanitària preventiva per les possibles emissions i dispersions d'aerosols en bufar l'instrument. Aquest retorn, consensuat entre l’AMUC i TMB, està previst que es completarà a principis d’agost, quan quedarà totalment normalitzada l'activitat dels músics a tots els punts habilitats al metro.





El Dia Europeu de la Música, autèntica festa popular en què professionals de la música surten a compartir de forma gratuïta el seu art amb el públic, és per als músics del metro i aficionats un dia per celebrar el tram final d’aquesta normalització progressiva que s’està vivint en diferents àmbits de la cultura.