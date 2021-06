A la recerca i captura un 'estafador de l'amor': "Porta 30 anys enganyant dones"

L'Audiència Provincial de Madrid ha ordenat la crida i cerca d'un acusat d'estafar diverses dones aparentant ser una persona adinerada i simulant ser capità de la Guàrdia Civil, enginyer agrònom i militant de el Partit Popular, han informat fonts jurídiques.





Amador AR havia de ser jutjat aquest matí per un delicte continuat d'estafa i furt però no s'ha presentat al judici. Davant la seva absència, la Sala ha procedit a suspendre la vista oral i a dictar una ordre de crida i cerca per a la seva localització.





Audiència provincial de Madrid @ep





Tres de les afectades l'esperaven amb ànsia als passadissos d'aquesta seu judicial. Amb les tres simultaniejar una relació sentimental que va iniciar a través de les xarxes socials de 'Facebook' i 'Badoo'. Es guanyava la seva confiança amb mentides, entre elles ser mà dreta d'alts càrrecs de el Partit Popular i tenir contactes amb l'aristocràcia.





"Aquest senyor porta 30 anys enganyant dones i hauria d'estar a la presó. És un mestre de l'estafa. No s'acosta a gent jove. Sap el perfil de dona a què havia de enganyar", ha relatat una de les víctimes mentre esperava l'arribada del seu estafador al costat d'altres enganyades.





Les seves víctimes eren dones d'entre 60 i 80 anys, en bona posició i divorciades. Amb una d'elles va mantenir un festeig de tres mesos i va arribar a demanar-li la mà en una festa celebrada amb magnificència en un hotel de Madrid i que va haver de pagar l'afectada. Va desaparèixer el dia que li va lliurar un anell amb un topazi per suposadament fer una rèplica.





"En una ocasió estava sopant amb uns amics i aquest individu es va aixecar i va simular que el trucava Pablo Casado. Em va comentar que vivia amb un diputat de PP. Tot era mentida. Era un professional de l'engany", ha assenyalat. A una altra de les afectades la va comentar que donava classes de muntar a cavall a les nétes del banquer mort Emilio Botín.





A una de les víctimes, d'avançada edat, li va sostreure 15.000 euros i tres joiers. A altres dues de les damnificades joies de valor. En total té dos procediments oberts pels mateixos fets a Madrid però té antecedents per delictes similars comesos a Sevilla.





La Fiscalia de Madrid sol·licita a l'acusat quatre anys i sis mesos de presó. Se l'acusa de la comissió de sengles delictes continuats d'estafa i furt.





UN HOME DE CATEGORIA





L'acusat es feia passar davant les seves víctimes com un "home de categoria" perquè els prestés diners o bé per entrar en el seu cases i robar-los joies.





L'escrit d'acusació assenyala que en 2018 AAR Va entaular una relació d'amistat amb MESTRESSES a través de la xarxa social 'Badoo' i que "aprofitant-se de la necessitat de companyia de la mateixa i fent-se passar per home de categoria, amb diners i contactes" , li va manifestar que posseïa una finca amb cavalls a Sevilla i que pertanyia a el Partit Popular.





Amb aquesta carta de presentació la dona va accedir a comprar el vehicle de l'acusat per un import de 5.500 euros i dies més tard el va convèncer perquè li lliurés altres 8.500 euros amb la promesa de retornar-per adquirir un cotxe d'alta gamma.





El mateix dia que la dona va acudir al banc per treure els diners en efectiu, tots dos es van veure posteriorment al domicili de la víctima on AAR li va persuadir perquè li deixés tres rellotges i un collaret de banyes de senglar amb l'excusa de reparar-los i on , a més, va aprofitar per sostreure de la seva joier una cadena daurada amb penjant i dos anells.





La dona va aconseguir recuperar la cadena daurada amb penjoll però no el collaret de banyes de senglar i dos anells. Per això, la perjudicada reclama l'import de diners defraudats que ascendeix a la quantitat de 14.000 euros, no així l'import de les joies desaparegudes que no han pogut ser taxades pericialment.





Gairebé de forma simultània, l'acusat va iniciar una relació sentimental amb M.B. a qui va fer creure que era "un home de categoria, amb diners i contactes", a l'identificar-se com un capità de la Guàrdia Civil retirat que posseïa finques, cavalls i amistats d'"alt prestigi". Un cop guanyada la seva confiança, primer li va demanar 3.000 euros per a la compra d'unes cadires de muntar, uns diners que es va veure obligat a tornar davant la insistència de la seva parella.





Dies més tard li va sol·licitar altres 3.500 euros per una oportunitat d'inversió, uns diners que va accedir a prestar-li a condició que l'hi retornés.





El 15 de juny li va organitzar una festa d'aniversari en un hotel de Madrid on li va arribar a demanar matrimoni. La factura de l'esdeveniment va ser de 2.810 euros que va haver de pagar la dona "al no haver-se fet càrrec de la mateixa l'acusat malgrat que es va comprometre a això".





L'home va aprofitar també la relació sentimental per emportar-un anell amb topazi que la dona tenia al seu domicili de Madrid, amb l'excusa de fer una rèplica, i dues polseres d'or per fer, segons ha dit, una medalla gran. A més, atès que tenia claus de l'habitatge, va sostreure de l'joier de la seva promesa un anell d'or amb robins i diamants.





La dona reclama a AAR a l'acusat 13.690 euros desglossats de la següent manera: 3.500 euros pel préstec per a una inversió; 2.810 euros per l'import de la festa en què li va demanar matrimoni; 5.580 euros per les joies no retornades i altres 1.800 per l'anell d'or i diamants sostreta del seu domicili.