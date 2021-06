Jordi Savall dirigeix la Missa en si menor de Bach a L’Auditori

@EP





La Missa en si menor de Johann Sebastian Bach, BWV 232, és considerada una de les obres cabdals de la història de la música. Bach va posar la primera pedra de la tradició de les grans misses modernes, i esdevindria model per a Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert i fins i tot Bruckner. Deixava enrere les visions dels polifonistes francoflamencs i italians.





La Missa en si menor representa de la millor manera possible tot el corpus vocal i coral de Bach, tant per la seva varietat de recursos, d'estils, d'estructures, de sonoritat, com per la seva excellència en el camp purament tècnic.





El director, musicòleg i violagambista Jordi Savall porta més de 25 anys treballant amb aquesta obra aplicant criteris històrics d’interpretació. El 2011 va realitzar amb La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations un enregistrament que ha esdevingut una obra de referència.





El dilluns 21 de juny l’interpretaran a L’Auditori de Barcelona amb la intervenció com a solistes de Hana Blažíková (soprano), Marianne Beate Kielland (mezzosoprano), Martin Platz (tenor), Raffaele Pe (contratenor) i Thomas Stimmel (baix).









La transmissió en directe d’aquest concert estarà disponible durant un mes als webs de Catalunya Música i Catalunya Ràdio.