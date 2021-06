Passen 123 dies emmanillats per evitar trencar la seva relació de parella i acaben tallant

Una parella que es va encadenar durant tres mesos com a prova del seu amor finalment va acabar tallant les esposes i va tallar. Alexander Kudlay, de 33 anys, i Viktoria Pustovitova, de 29, de Kharkiv a Ucraïna, van passar 123 dies junts, però van admetre que els seus esforços per reparar la seva relació no van funcionar, segons recull Mirror.





"Vull viure la meva pròpia vida independent i créixer com o una persona independent", va explicar Viktoria, qui va cridar 'Hurra' quan la van alliberar. "Finalment sóc lliure", ha afegit.





Fotografia de la parella a Instagram @ep





Alexander, a qui va tenir la idea després que Viktoria digués que volia trencar, va agrair als seus seguidors, els que van seguir la seva inusual viatge a Instagram: "Gràcies a tots per recolzar-nos. Mira, ara estem a certa distància l'un a l'altre ", va escriure.





"Estàvem feliços i ara estem feliços d'haver tingut aquesta experiència en les nostres vides".

Durant gairebé tres mesos, la parella no va tenir espai personal i van fer tot junts, des d'anar al bany fins a anar de compres. Com era d'esperar, la parella va dir que la manca de privacitat els havia costat la seva relació i els seus plans de noces.