Els anticonceptius hormonals no augmenten els riscos d'efectes secundaris després de la vacuna del COVID-19

El doctor Iñaki Lete ha sostingut aquest divendres que no hi ha evidències de risc en la vacunació contra la COVID-19 i l'anticoncepció hormonal combinada, durant la cloenda de la quinzena edició de el Congrés de la Societat Espanyola de Contracepció (SEC), que es està celebrant a Burgos.





Mètodes anticonceptius @ep





En aquest context, ha assegurat que no hi ha relació causal entre la vacuna i l'ocupació de l'anticoncepció hormonal combinada ja que no es compta amb conclusions robustes i les evidències són escasses.





En tot cas, i com a precaució, ha assenyalat que es pot deixar de prescriure estrògens i utilitzar mètodes amb només gestàgens, baixes dosis de estinisletradiol per via vaginal o 17 beta estradiol en lloc de l'estinisletradiol.





"Com que no hi ha conclusions definitives, el més aconsellable sembla seguir utilitzant l'anticoncepció hormonal combinada i, si hi ha algun dubte, fer els canvis aconsellats", ha puntualitzat.





El Congrés de la Societat Espanyola de Contracepció, que s'ha desenvolupat al Fòrum Evolució de la capital burgalesa, ha reunit durant tres jornades a més de 500 professionals sanitaris, entre ginecòlegs, treballadors d'Atenció Primària, infermeres i llevadores, entre més representants de altres col·lectius sanitaris.