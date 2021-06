Com prevenir, detectar i tractar els cops de calor dels gossos

@EP





Quan arriben les altes temperatures de l'estiu no només les persones hem d'hidratar-nos i protegir-nos del sol i de la calor per evitar cops de calor. Als gossos també els augmenta la temperatura corporal i els pateixen. Per això, és important saber com evitar-los i com actuar en cas que pateixi un.





PREVENIR UN COP DE CALOR





Per evitar que a la teva mascota li doni un cop de calor, és molt important tenir en compte les hores de més calor i intentar no treure'l a passejar llavors. Aquestes hores solen ser les compreses entre les 12 i les 17 hores, que és quan més escalfa el sol. Però, en cas de no poder evitar-ho, llavors s'ha de fer la prova dels cinc segons: col·locar el palmell de la mà a terra durant cinc segons per comprovar si és suportable. Si una persona no ho aguanta, l'animal tampoc.





És important saber que als gossos els puja la temperatura no només per estar sota el sol sinó també per trepitjar un sòl massa calent. Per això, sempre serà millor que corri sobre una gespa abans que ho faci sobre asfalt. Però per prevenir encara més el cop de calor al teu gos, pots optar per mullar els coixinets de les potes perquè li resulti més agradable caminar.





D'altra banda, hi ha una altra sèrie de consells a seguir que són similars al que faríem per evitar-nos aquest cop de calor nosaltres mateixos: no han de fer exercici en les hores de més calor, és millor passejar per l'ombra i se l'ha de refrecar amb aigua de tant en tant.





SÍMPTOMES DEL COP DE CALOR





Si malgrat totes les recomanacions sospites que al teu gos li pot estar donant un cop de calor, tingues en compte quins són els símptomes que pot presentar.









panteixos

boca oberta

Pell massa calenta

salivació

convulsions

ansietat

respiració ronca

Genives vermelles i molt brillants

vòmits

Aturar-se i no voler caminar

sudoració excessiva

llengua enganxosa





A més d'aquests símptomes, és comú que els gossos que estan patint un cop de calor busquin refugi en un lloc a l'ombra. I, el problema de la respiració ronca, és més comú en els animals de musell xato.





TRACTAR UN COP DE CALOR





Si el teu gos presenta aquests símptomes i tens una sospita clara que està patint un cop de calor, el primer que has de fer és tractar de mantenir la calma. Després, has de donar-li de beure (poc a poc) i humitejar-lo amb aigua (no submergir-lo ni embolicar-lo en tovalloles).





Després d'això, has d'anar corrent a buscar a un veterinari, que és qui de veritat pot saber com tractar a la teva mascota.