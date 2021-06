L'ex Spice Girl Mel B explica què és el més difícil que ha fet a la vida

Instagram @ officialmelb





La que va ser cantant del famós grup Spice Girls, Mel B, ha explicat què és el més difícil que ha hagut de fer en la seva vida. I no és aguantar maltractaments de la seva exparella, sinó que el més complicat pel que ha passat ha estat separar-se "durant mesos" de la seva filla de 9 anys per culpa de la pandèmia, segons va explicar a OK! revista.





Ella comparteix la custòdia de la seva filla amb el seu exmarit, de manera que la menor es trobava amb el seu pare quan va arribar el confinament. Desplaçar-se de Regne Unit als Estats Units i al revés durant aquests mesos era molt difícil.