Puigdemont convoca diumenge a tots els consellers de Junts a Waterloo

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocat aquest diumenge a tots els consellers del seu partit, militants i independents, a una reunió a Waterloo (Bèlgica).







Així ho han explicat fonts de el partit, de manera que la trobada tindrà lloc un dia abans que el president de Govern, Pedro Sánchez, torni a Barcelona per participar davant la societat civil catalana en un acte al Liceu en vigílies de la concessió de els possibles indults als presos de l'1-O.





Serà la primera trobada de Puigdemont amb els consellers del partit i vol que serveixi per fixar les prioritats de la legislatura, per establir una estratègia de futur i per coordinar el treball que han de dur a terme.