L'ONCE organitzarà la Cimera Mundial de la Ceguesa a Madrid amb 3.500 persones de 200 països

Resum de l'anunci a càrrec de Miguel Carballeda. President de Grup Social ONCE.











Aquest divendres, el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, ha anunciat al Fòrum Europa que més de 3.500 persones amb discapacitat visual de gairebé 200 països han confirmat la seva participació en la Cimera Mundial de la Ceguesa (WBS, per les seves sigles en anglès ) que se celebrarà de forma presencial i online a Madrid del 28 al 30 de juny.





Carballeda ha destacat que es tracta de "la major assemblea internacional al voltant de la discapacitat visual mai celebrada", a la qual se sumaran a més més de 200 organismes que representen a les persones cegues en els cinc continents.





Promoguda per la Unió Mundial de Cecs (UMC) i la plataforma educativa internacional de persones cegues (ICEVI), la WBS2021 fixarà les principals línies d'actuació per millorar la vida d'uns 285 milions de persones amb discapacitat visual de tot el món en els pròxims anys.





"Sabem que moltes d'aquestes persones viuen en països que no tenen els mateixos recursos que nosaltres", va admetre Carballeda. No obstant això, "anem a aportar l'exemple d'Espanya, el país de l'ONCE, amb l'objectiu que la nostra experiència pugui servir per millorar la vida dels cecs a tot el món".





Ha afegit que, per això, "hem emprat gran part de les ajudes que rebem de cara a l'organització de la cimera" a assegurar l'accessibilitat. Volem garantir que representants de les associacions de tots els països participants puguin mantenir una interlocució amb nosaltres i, entre tots, abordar el futur de les persones cegues".

























El World Blindness Summit Madrid 2021: La Mirada de tots





La trobada va ser ajornat per la pandèmia de Covid-19 i ha estat redissenyat "en un nou format per adaptar-nos a les noves circumstàncies. Ens hem hagut d'adaptar, com tots ", va explicar Carballeda," i apostem de manera decidida per un format digital, que fos accessible i permetés la participació de les persones cegues des de qualsevol part de món ".





En el seu discurs, Carballeda ha destacat també que e l Grup Social ONCE suposa "un model únic en els cinc continents, on les persones cegues ens hem guanyat el dret a regir el nostre futur amb treball i esforç".







En aquesta cimera "es va a fixar el futur dels 285 milions de persones cegues del món i es farà des d'Espanya, des del país de l'ONCE, amb la referència de el Grup Social ONCE amb un model únic en els cinc continents, on les persones cegues ens hem guanyat el dret a regir el nostre futur amb treball i esforç ", va continuar Carballeda, abans de recordar que més de la meitat de nens i nenes cecs de el planeta no té accés a l'educació.





"Per això es parlarà dels temes que preocupen a les persones amb discapacitat visual tant en els països més avançats com els que ho tenen una mica pitjor. Des de l'accés a les condicions bàsiques d'higiene i salut, dels drets, fins a la incorporació a les noves tecnologies ", ha postil·lat.





UNA CIMERA PREPARADA A EL DETALL

Miguel Carballeda aquest divendres presentant el World Blindness Summit Madrid 2021





El Cim, sota el lema "La mirada de tots", tindrà més de 50 debats sobre múltiples temàtiques que afecten les persones cegues amb l'objectiu de ser capaços en els àmbits de l'educació, formació, ocupació, autonomia, tecnologies, lectura, cultura o esport, entre d'altres.





Entre els inscrits, de tots els continents, destaquen Mèxic (58 participants), Indonèsia (36), Argentina i Xile (27 cadascun); Canadà (62); Austràlia (14); Estats Units (25); Filipines (57) o l'Índia (10). A més, hi haurà representació de les persones cegues de països tan diferents com l'Afganistan, Ghana, Haití, Nepal, Kenya, Noruega, Sud-àfrica i Finlàndia; o d'altres com Fiji, Belize, Kirguizistan, Togo, Lesotho, Papua Nova Guinea, Sri Lanka, Zimbabwe o el Sudan del Sud.





Perquè les reunions siguin possibles i la participació senzilla des de qualsevol part de món, la World Blindness Summit Madrid 2021 comptarà amb la major plataforma tecnològica existent, que atorga seguretat, usabilitat i privacitat a l'esdeveniment, a el mateix temps que accés des de països remots del món . La mateixa plataforma suportarà al menys tres canals d'àudio per a les sessions que es desenvolupin en els tres idiomes oficials de l'esdeveniment (anglès, francès i castellà).





Permetrà la participació de al menys 10 intervinents que interactuïn amb vídeo i àudio, i de al menys 1.000 assistents amb un canal de comunicació de missatgeria instantània. L'accés a la plataforma es pot fer des de diversos tipus de dispositiu: ordinadors personals fixos o portàtils, tauletes digitals i telèfons fixos o mòbils.





Previ a la celebració de la World Blindness Summit, la setmana anterior estarà plena d'activitats, reunions i conferències en què es caminarà cap a una nova visió de la ceguesa amb més de 17 esdeveniments o 45 conferències dins i fora de la seu central durant 20 dies.





La inclusió de les persones amb discapacitat visual és un dels principals reptes de l'esdeveniment, impulsant així un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.





L'ONCE DE LES MILLORS COSES QUE TÉ ESPANYA





En l'acte de Fòrum Europa van intervenir també l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; l'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez; el president de la CEOE, Antonio Garamendi; el de la Plataforma d'al Tercer Sector, Luciano Poyato; el de la Confederació Empresarial Espanyola de l'Economia Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño; i l'ambaixador d'Espanya a Colòmbia, Marcos Gómez.





Zapatero va definir el treball de l'ONCE com "encomiable" i ha assegurat que aquesta organització és de "les millors coses que té Espanya, i un tresor que cal cuidar".





Per Almeida, l'ONCE "contribueix a fer marca Espanya", i ha destacat el compromís de l'Ajuntament de Madrid amb l'accessibilitat i amb l'organització de el Congrés Mundial de la Ceguesa de finals de juny.





Els responsables d i UGT i de Cepes van subratllar al seu torn la contribució de el Grup Social ONCE a la creació d'ocupació i la inclusió social, mentre que Luciano Poyato va incidir en la tasca realitzada durant la pandèmia.





Per la seva banda, l'ambaixador de Colòmbia va voler posar en valor les iniciatives empresarials desenvolupades per ILUNION en aquest país, que ja donen feina a 152 persones amb discapacitat.

Al seu torn, Garamendi va incidir en la col·laboració de la patronal amb l'ONCE, i es va preguntar sobre l'aportació del món de l'empresa a la integració de les persones amb discapacitat.