Isabel Díaz Ayuso, investida presidenta de la Comunitat de Madrid amb els vots a favor de Vox

Isabel Díaz Ayuso ha estat investida novament presidenta de la Comunitat de Madrid, gràcies als 77 diputats que sumen el Partit Popular i Vox i malgrat el vot en contra de PSOE, Més Madrid i Unides Podem.





L'Assemblea de Madrid ha acollit aquest dijous i divendres el Ple d'investidura després de la convocatòria d'eleccions avançades del 4 de maig, a conseqüència de la ruptura d'Ayuso amb Ciutadans.





Isabel Díaz Ayuso @ep





A la primera jornada del debat la popular va desgranar, durant gairebé dues hores de discurs, les principals polítiques que posarà en marxa el seu Govern. Entre els gairebé cinquanta anuncis que va realitzar en destaquen tres: rebaixa fiscal per a la campanya de la renda 2022, un pla per a la descarbonització i contra el canvi climàtic i la posada en marxa d'ajudes econòmiques a la maternitat per a les dones menors de 30 anys.





A més, fidel a si mateixa, Ayuso va defensar que blindarà la llibertat que existeix a Madrid i va reivindicar que la regió s'ha convertit "en el primer mur on s'estavellen les polítiques de govern Espanyol, que estan fent d'Espanya un país esqueixat, grapejat per els independentistes i sense socis en la comunitat internacional ".





A la segona sessió, Monestir ha complert la seva paraula de donar els seus vots a la presidenta perquè comencin "a treballar com més aviat perquè s'ha perdut un temps valuosíssim". Malgrat que ha dit en nombroses ocasions que lliurava els seus vots "gratis" avui la líder de Vox ha mostrat algunes de les seves exigències com derogar les lleis LGTBI vigents en la Comunitat de Madrid i tancar Telemadrid.





Ha dit que estan oberts a col·laborar sempre que respectin als seus votants i el seu programa polític. "Nosaltres per descomptat respectem als seus i el seu programa encara que diferim en molts aspectes. Som forces polítiques molt diferents. Tenim posicions diferents però això no hauria de ser un obstacle insalvable per assolir els acords que necessiten els madrilenys", ha declarat.





"NEIX EL SEU GOVERN, PERÒ NEIX UNA OPOSICIÓ FÈRRIA"





Els tres portaveus de l'esquerra (Més Madrid, PSOE i Unides Podem) han avançat en les seves intervencions que les seves formacions es posicionarien en contra que Ayuso aconseguís la Presidència.





La portaveu de Més Madrid, Mónica García, li ha indicat que avui "neix el seu govern" però també "neix una oposició fèrria" davant seu. "M'imagino que s'haurà fixat, però a partir d'avui em sento davant de vostè", li ha dit.





Per la seva banda, la portaveu de PSOE, Hana Jalloul, ha defensat la posició en contra del seu grup perquè considera que la popular ha convertit la regió en "un plató", ha fet de la confrontació "el seu senyal d'identitat" i ha posat les institucions "al seu servei i no a l'inrevés".





La portaveu d'Unides Podem, Carolina Alonso, creu que l'ara presidenta ha convertit al Govern regional en un "aparell de propaganda" sota una gran "fàbrica de mentides" i ha mostrat el seu "desacord i preocupació" amb que vagi a ser de nou la que dirigeixi als madrilenys.





La dirigent regional prendrà possessió del seu càrrec demà al matí, a les 12 hores, a la Reial Casa de Correus, seu de Govern madrileny, i serà dilluns quan ho facin els nous consellers de l'executiu. Aquest dia tindrà lloc el primer Consell de Govern de la XII Legislatura.