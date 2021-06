La Justícia obliga a AstraZeneca a lliurar a la UE menys dosi de les que reclamava Brussel·les

Un tribunal de primera instància de Bèlgica ha ordenat aquest divendres a la companyia farmacèutica AstraZeneca a lliurar als països de la Unió Europea un total de 80 milions de dosis de la seva vacuna contra la COVID-19 fins al setembre, una xifra molt inferior al que reclamava Brussel·les quan va denunciar a laboratori.





AstraZeneca @ep





La Comissió Europea demanava, també en nom dels Vint, que es condemnés a la signatura anglosueca a lliurar 120 milions de dosis abans que acabés juny i altres 180 milions d'unitats en els tres mesos següents. És a dir, que a l'acabar el novè mes de l'any, el laboratori hagués posat tot a les dosis previstes en el contracte.





No obstant això, la decisió del tribunal belga ha obligat finalment a AstraZeneca a lliurar als Estats membres 50 milions per sobre dels 30,2 milions que havia repartit a finals de març, el que eleva la xifra a un total de 80.200.000 . També estableix una multa de 10 euros per cada dosi no lliurada per sota dels 50 milions de dosis dictats.





Les dues parts han acollit la sentència de tribunal de primera instància belga com una victòria. La farmacèutica ha celebrat que la sentència no l'obligui a repartir els 300 milions d'unitats acordades abans que acabi setembre i assegura que, com ja ha distribuït 70 milions, pot superar el llindar establert pels jutges en les pròximes setmanes.





"Fins ara, la companyia ha distribuït més de 70 milions de dosis a la Unió Europea i excedirà substancialment els 80.200.000 de dosis per a final de juny", ha informat el laboratori anglosuec en un comunicat, en què també destaca que "el repte de mesures que perseguia la Comissió Europea han estat desestimades".





AstraZeneca també ha remarcat que la sentència "reconeix que les dificultats" que ha experimentat la societat "en aquesta situació sense precedents" ha tingut un "impacte substancial en el retard". De la mateixa manera, assegura que ara espera "renovar la col·laboració" amb Brussel·les per "ajudar en la lluita contra la pandèmia a Europa".





Per la seva banda, l'Executiu comunitari ha destacat en un comunicat que la sentència reconeix que el laboratori anglosuec ha comès "un incompliment greu" de les seves obligacions contractuals.





"El tribunal també sosté que AstraZeneca hauria d'haver desplegat els seus tots els seus esforços per repartir les vacunes dins el calendari acordat, incloent les plantes de producció que s'esmenten explícitament en el contracte", explica l'executiu comunitari.





Així, Brussel·les reconeix que la decisió de tribunal belga no accepta la seva demanda d'obligar la farmacèutica d'entregar a la UE els 300 milions de dosis contemplats en el contracte ni tampoc estableix un calendari per al repartiment dels 220 milions de dosis que quedaran per lliurar a partir del setembre.





No obstant això, els serveis legals de l'executiu comunitari celebren que la sentència li dóna la raó sobre el conflicte sobre el respecte del contrat. "El tribunal de primer instància de Brussel·les arriba a la conclusió que AstraZeneca va violar el contracte conclòs amb la UE i utilitza diferents adjectius i parla en algun lloc de violació deliberada i en altres de falta greu", assenyalen fonts comunitàries.





En conseqüència, la Comissió Europea considera que aquesta sentència servirà perquè AstraZeneca "acceleri" la distribució de dosi de la seva vacuna contra la COVID-19 als Estats membres del bloc, que era l'objectiu de la demanda.