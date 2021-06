L'OMS lamenta el "fracàs mundial" a l'hora de compartir vacunes contra el Covid-19

@ep





El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lamentat "fracàs mundial" que s'està produint a l'hora de compartir vacunes contra el Covid-19 als països més pobres.





En roda de premsa, Tedros ha recordat que més de la meitat de les regions d'alts ingressos tenen ja prou dosi per poder vacunar les seves poblacions, si bé només 3 de 79 estats de baixos ingressos han aconseguit nivells semblants.





"Valorem les vacunes donades pel G7 i el compromís de països, com els Estats Units, de compartir dosis de vacunes al juny i juliol, però demanem a la resta que segueixin aquests exemples. Necessitem vacunes per salvar vides", ha emfatitzat el dirigent de l'organisme de Nacions Unides.





Dit això, Tedros ha avisat que "molts" països de Llatinoamèrica han vist "incrementats" els nivells de transmissió del coronavirus i, al mateix temps, a l'Àfrica els casos han augmentat un 52 per cent la setmana passada i un 32 per cent els morts per Covid-19. "Esperem que això només va a pitjor, necessitem les vacunes", ha tancat el director general de l'OMS.