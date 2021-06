Robles recorda que els indults sempre tenen la condició de no tornar a delinquir

Margarita Robles @ep





La ministra de Defensa, Margarida Robles, ha recordat aquest divendres que tot indult està subordinat al fet que l'agraciat no torni a cometre un altre delicte, condició que s'aplicaria també el cas dels presos de l' 'Procés'.





En declaracions als mitjans després d'un acte de commemoració de la proclamació de Felip VI, Robles ha insistit en la defensa dels indults com a acte de "generositat", però ha remarcat que si els agraciats tornessin a cometre un delicte "quedaria sense efecte el indult i haurien de complir la pena corresponent al nou fet que haguessin comès ".





En aquest marc, ha definit l'indult com un complement de "generositat" a l'acció de la justícia i ha explicat que ella mateixa com a ministra ha portat al Consell de Ministres la petició de tres indults per condemnats per la jurisdicció militar. I com a jutge, va demanar diversos en les seves sentències a Govern.





A més, ha desvinculat els indults als pres de l' 'Procés' com un acte general a l'independentisme i ha subratllat que és "un acte individualitzat en relació a una persona concreta que no exigeix més contrapartida que no torni a vulnerar la llei".





"La persona que rep l'indult el que ha de fer és no tornar a delinquir. Són individualitzats i no a determinats col·lectius", ha dit sobre el moviment independentista sense voler entrar en "especulacions" sobre l'actitud que adoptin els indultats un cop rebin la mesura de gràcia.





"En política, com en la vida personal, ser generós dignifica els projectes polítics i personals", ha sostingut com "el gran exemple" que al seu judici deixo la transició espanyola i plasma la Constitució.