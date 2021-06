Goirigolzarri: "Estem a favor de la competència però sota un mateix marc regulador"

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri durant la seva intervenció / @Cercle Economia







El president de CaixaBank ha analitzat l'impacte de la digitalització en el sector en una taula de debat del Cercle d'Econom costat de la secretària d'estat de Digitalització, Carme Artigas, i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet.





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha exigit a la mateixa taula "el mateix nivell de regulació per als nous actors de la banca" perquè segons ha explicat "la competència és bona tant per als clients com per a nosaltres però cal que tots juguem en les mateixes condicions".





A més ha assegurat que els fons Next Generation de la UE són una "oportunitat molt important" per afrontar els canvis que necessita l'economia espanyola, a través d'una millora de la productivitat amb l'impuls de polítiques d'oferta "de manera qualitativa i constant" .





Durant la seva participació ha subratllat que en la productivitat d'un país és un factor fonamental l'aplec de capital humà per la qual cosa cal desenvolupar un "extraordinari esforç" en termes d'educació en sentit tradicional, però també l'àmbit de la formació per incorporar habilitats de forma permanent en tota la població.





"Crec que aquest és el gran repte de la societat espanyola per aconseguir la cohesió social", ha assegurat el president de CaixaBank, que ha afegit que es tracta d'una "gran responsabilitat" que recau sobre les administracions públiques però crec també sobre les empreses , "que han de involucrar-se de forma radical en assumir la responsabilitat i assumir aquesta transformació".





Segons Goirigolzarri, hi ha diverses qüestions en què la intervenció de les empreses és "absolutament clau". En primer lloc, en la formació professional dual, amb la qual l'entitat està profundament compromesa i que el president de CaixaBank defensa que ha de "involucrar-se en tot l'itinerari educatiu".





A més, ha exposat la necessitat que les empreses s'impliquin en el canvi d'habilitats dels seus equips, cosa que "requereix un esforç extraordinari de formació" dins de les companyies.





D'altra banda, el president de CaixaBank ha recordat que mentre hi ha sectors que estan en un gran boom i hi ha altres que estan en un procés de reconstrucció i de reestructuració. "I aquí les empreses tenim l'obligació d'acompanyar a la gent que surt de l'organització a incorporar-la al mercat de treball, a incorporar noves habilitats".





"Crec que des del punt de vista social, totes les empreses que estem en aquests processos, tenim l'obligació moral de que la gent que hagi de sortir de l'empresa corresponent es vegi dotada de les possibilitats d'un canvi d'habilitats que li permeti incorporar a altres sectors", ha afegit.





D'altra banda, ha abordat l'avenç en la digitalització i l'entrada de nous competidors. "La nova situació el que fa de nou és baixar els nivells de barreres d'entrada. Poden entrar nous competidors, que legítimament vol trencar el statu quo. I com a conseqüència d'això, els incumbents, els bancs, han de respondre, amb una sèrie de punts forts molt rellevants, com la relació amb la clientela", ha subratllat.





En tot cas, sí que ha volgut deixar clar que "em sembla important que tots tinguem el mateix nivell de regulació, perquè si no, no estarem en les mateixes condicions i es poden produir arbitratges reguladors que en el passat han mostrat, a més, que són tremendament perillosos per a l'estabilitat de sistema".





"En un món cada vegada més digitalitzat i tecnologitzat, estic convençut que la relació amb el client, la relació personal, serà fonamental. I crec que en aquest món, la gran diferència entre les entitats excel·lents i les mediocres serà el compromís, la preparació, la il·lusió i la proximitat de les plantilles", ha assegurat Goirigolzarri.





