L'atur torna a ser el principal problema per als espanyols

Un home passa per l'oficina del SEPE @ep





L'atur ha avançat a la crisi econòmica i torna a col·locaré com el primer problema nacional en el baròmetre de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent a al mes de juny, un sondeig en el qual el coronavirus descendeix a la tercera plaça de la llista, amb la seva cota més baixa en el que va d'any.





En concret, la desocupació apareix esmentat en el 40,2% dels qüestionaris, se el seu percentatge més alt dels últims mesos. L'última vegada que figurava en el primer lloc va ser al setembre de 2020, després del confinament i l'estiu. En segon lloc, seguit molt de prop, s'esmenta als problemes econòmics, que marquen un 39,9%.





L'ascens de l'atur desplaça a la segona posició als problemes econòmics, que venien liderant la taula des de febrer. Són esmentats per el 39,9%, davant el 46,3% del maig, i recupera xifres similars a les de l'octubre passat.





Per la seva banda, les al·lusions al coronavirus cauen al 3%, el que li deixa com a tercer problema nacional, amb la seva cota més baixa des que va arrencar 2021. En concret, ha caigut 20 punts des del gener, quan va començar el procés de vacunació i era el primer problema, però encara no arriba al seu mínim, el 25,1% que va reunir al juny de 2020, just a la fi de la primera onada.





POLÍTICS, PARTITS I GOVERN





La quarta preocupació nacional continuen sent els problemes polítics, amb un 16% en la línia dels últims mesos, seguits el mal comportament dels polítics (14,9%) i de la sanitat, que repeteix en la sisena posició amb un 13, 9%.





La manca d'acords i la inestabilitat política es manté com a setè problema, pujant 1,3 punts fins al 9,7%, i just darrere apareixen el Govern i els partits amb un 8%, gairebé el doble que el mes anterior.





IMMIGRACIÓ I CATALUNYA





A més, l'estudi fet públic aquest divendres revela un increment de la inquietud per la immigració després de l'última crisi amb el Marroc, però, tot i que les mencions a aquest fenomen com un problema gairebé de doblen des de maig, són només el 4,7% i figura en el tretzè lloc.





També creix, al passar el 1,2 al 3,5% la inquietud que genera la independència de Catalunya, un ascens es produeix després de la formació de el nou Executiu català d'ERC i Junts i el debat sobre la concessió dels indults als líders del 'Procés'.





PROBLEMES PERSONALS





La llista de problemes personals l'encapçala crisi econòmica (28,9%), seguida de l'atur i el coronavirus que empaten amb un 22%. Després apareixen la sanitat (13,2%) i les preocupacions personals (7,9%).





La inquietud per la conjuntura econòmica s'evidencia també quan es pregunta expressament sobre la mateixa, ja que el 79,7% la defineix com "dolenta o molt dolenta", tot i que, això sí, són cinc punts menys que el mes anterior. L'economia va bé en opinió del 9,1%.





El 58,4% considera que la seva situació econòmica personal és "bona o molt bona", però hi ha un 24,1% que la té "dolenta o molt dolenta", 1,3 punts més que al maig.