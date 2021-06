Alerten d'un error en el pedal de fre d'alguns vehicles Audi Q2 i Q3

La Direcció General de Consum de el Ministeri de Consum alerta d'un defecte en el pedal de el fre dels vehicles Audi Q2 fabricats entre les setmanes 28 i 35 de 2020 i els Audi Q3 fabricats entre les setmanes 29 i 35 de 2020, segons informa Facua.





Audi Q-2 @EP





L'organisme adverteix que hi ha la possibilitat que la soldadura entre el pedal i la placa del pedal de el fre sigui insuficient. A l'accionar el pedal aplicant una gran força, com en el cas d'una frenada d'emergència, hi ha la possibilitat que la placa del pedal de fre es deformi o es deixi anar, amb el conseqüent risc d'accident.





Aquesta incidència està inclosa, amb data de 9 de març de 2020, a la xarxa d'alertes de organisme.

Volkswagen Group Espanya Distribució ha comunicat aquest problema a les autoritats de consum de Catalunya i està contactant amb els propietaris dels vehicles afectats per comprovar i, si escau, substituir el pedal de fre.





L'empresa no informa aquesta alerta a la seva pàgina web.