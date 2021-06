Calviño vol més inversió privada que pública per començar el desplegament digital

"Necessitem sobretot col·laborar per al desenvolupament de tots aquests hubs de dades a nivell europeu. Puc donar-vos la tranquil·litat que la col·laboració entre els nostres dos països és excel·lent", ha afegit Calviño sobre Espanya i Itàlia.





No obstant això, la vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, ha advertit que no es tracta de competir, sinó que ha advocat per treballar al costat s, ja que a més és un repte d'àmbit global.





"Espanya no competeix amb Itàlia ni Itàlia amb Espanya. Hi ha espai perquè els dos desenvolupem els nostres projectes. En definitiva, el progrés d'un serà també el progrés de l'altre. Estem absolutament en el mateix vaixell. Hem de col·laborar en la forma més oberta i compromesa", ha insistit.





MÉS TROBADES BILATERALS





Calviño ha defensat fomentar les trobades bilaterals i la formació bilateral en l'actual context europeu, que ha definit com un moment en què Europa ha après dels errors de les crisis passades.





"La sortida de la crisi serà molt diferent. La UE està donant un suport molt contundent en matèria de política fiscal i monetària per protegir el teixit productiu, els llocs de treball, les rendes de les famílies i sobretot per impulsar una recuperació forta, sostinguda i sostinguda en el temps", ha destacat.





Per això -ha afegit- hi ha un pla de recuperació bilateral, on Itàlia apareix com a soci prioritari d'Espanya en matèries com l'hidrogen renovable i l'àmbit digital, com "la creació d'espais de dades comuns i sistemes d'intel·ligència artificial".





Sobre els fons europeus, la ministra creu que Espanya i Itàlia estan jugant un paper dissenyant el futur a Europa i que han estat protagonistes de l'impuls dels Next Generation: "Han de ser el cor en cert sentit del projecte europeu, un cor digital".





DIGITALITZACIÓ: FORTALESES I DEBILITATS







Calviño també ha destacat que "Espanya compta amb fortaleses molt importants per abordar el procés de digitalització", com el cas de les infraestructures digitals, connectivitat i la digitalització de l'administració.





"Tenim algunes debilitats, com és el tema de la capacitació digital. Els nostres dos països es caracteritzen per teixit de pimes, fet que suposa un repte especial per impulsar la digitalització del teixit productiu", ha advertit.





A més, ha fet una menció especial perquè les dones tinguin accés a les capacitats digitals: "No podem arriscar-nos que el 50% es quedi despenjada".





5G A ITÀLIA





Per la seva banda, el ministre italià d'Innovació Tecnològica i Transició Digital, Vittorio Colao, ha explicat que Itàlia està "mapejant" la cobertura del 4G i el 5G, que s'acabarà a finals de juliol, i ha dit que ho han de notificar a la Comissió Europea per a obtenir l'autorització per a les ajudes.





"És molt important que s i mantingui viu el diàleg entre Itàlia i Espanya per a la definició i el desenvolupament de l'estratègia de la xarxa 5G", i ha afegit que estan molt alineats per obrir un diàleg amb la CE en aquest sentit.