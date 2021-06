El president de Banc Mediolanum assegura que el sector financer està patint "una catarsi"

@EP



El president de Banc Mediolanum a Espanya, Carles Tusquets, ha assegurat aquest divendres que "el sector financer està patint una transformació, més que una transformació, una catarsi".

Ho ha afirmat en una taula rodona en el marc del XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, en què també han participat el CEO de Cellnex, Tobías Martínez; el CEO de TIM, Luigi Gubitosi, i la presidenta de Fons Nazionale Innovazione, Francesca Bria, i que ha estat moderada per la periodista Anna Buj.





Tusquets ha explicat que tots els sectors estan tenint nous lideratges i noves maneres de fer per respondre a una nova visió que té el consumidor d'allò que demanda a les empreses.





"La banca ha fet el mateix durant 500 anys", ha apuntat, i ha afegit que el canvi actual provoca que ja no necessiti oficines, ja que els usuaris demanen a algú de confiança que respongui als seus dubtes d'inversió, estalvi o financeres.





El dirigent ha assenyalat que la banca ha perdut el monopoli del pagament, de la inversió i de l'assessorament financer, i creu que "ha de transformar-se" de manera radical.





Per al president del Mediolanum, el sector ha de conjugar el que ha definit com a "hight tech" i "hight touch", és a dir, un servei barat, àgil i ràpid al telèfon mòbil i que ofereixi a algú de confiança per a possibles consultes.





Finalment, Tusquets ha apuntat que Espanya ha de poder vehicular l'estalvi privat perquè sigui una palanca per aconseguir que les empreses petites es converteixin en mitjanes i les mitjanes, en grans.













