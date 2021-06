El públic dels JJOO Tòquio 2020 "+1" penja d'un fil

@EP





Des que es van posposar els Jocs Olímpics de Tòquio l'any passat, aquest esdeveniment mundial ha estat envoltat de polèmiques, dubtes i incerteses que sembla ser que continuaran durant dies i fins i tot setmanes fins que s'inaugurin, en teoria, el dia 23 de juliol.





Les primeres controvèrsies olímpiques d'aquest any van començar amb la dimissió del president del comitè organitzador dels Jocs, Yoshiro Mori, per uns comentaris sexistes en referir-se que "quan augmentes el nombre de dones, si el seu temps per parlar no és limitat, tenen dificultat per acabar, el que és molt molest. Les juntes es fan llarguíssimes. Els encanta competir a una contra una altra".





Un altre fet polèmic va ocórrer al març quan el director artístic de l'esdeveniment, Hiroshi Sasaki, va proposar a l'actriu, Naomi Watanabe, que baixés del cel vestida de porc a la cerimònia inaugural. Sasaki també va haver de dimitir. Va ser en el mateix mes que el comitè organitzador i el govern japonès auguraven uns JJOO diferents en anunciar que l'esdeveniment esportiu més important de l'any es desenvoluparia sense la presència d'espectadors estrangers, com a mesura per contenir la propagació de la pandèmia de la Covid-19.





Les males notícies han parat i a principis d'aquest mes de juny la cadena pública NHK, informava que al voltant de 10.000 voluntaris que participaven en l'organització i la coordinació dels JJOO s'havien donat de baixa. Això és el 12,5% del total requerit pel comitè organitzador. Segons NHK, les renúncies es van produir per la preocupació per la situació de la Covid-19, pel canvi de disponibilitat dels voluntaris per l'ajornament de l'esdeveniment i per les paraules sexistes de Yoshiro Mori. Tot i això, l'organització va destacar que aquests fets no suposaven "cap problema" per a la celebració dels Jocs.





EL PÚBLIC NACIONAL, EN PERILL





Amb tot aquest context, ara arriba l' "última hora" en la qual el principal assessor del Govern japonès en la lluita contra el coronavirus, el president de l'Organització d'Atenció Mèdica Comunitària, Shigeru Om I, ha recomanat la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio a porta tancada per minimitzar el risc de contagis.





"Creiem que la celebració dels Jocs sense públic a les seus és l'opció més desitjable per minimitzar els riscos d'infecció", ha fet saber en la roda de premsa recollida per la cadena estatal pública NHK aquest divendres.







A les declaracions d'Omi se li ha sumat un informe amb experts en salut comandats pel mateix assessor, en el qual es diu que "Aquest esdeveniment és diferent dels esdeveniments esportius ordinaris pel que fa a escala i interès social, i com coincideix amb les vacances d'estiu ... hi ha el risc que el moviment de persones i les oportunitats d'interactuar durant els Jocs Olímpics propaguin les infeccions i posin a prova el sistema mèdic".





El document assenyala que els organitzadors han d'estar preparats per actuar ràpidament i prohibir la presència d'espectadors o declarar un altre estat d'emergència si és necessari. També recomana que, si s'autoritza l'entrada de públic, les restriccions haurien de ser rigoroses, incloent-hi la norma que només assisteixin els residents de la zona.





No obstant això, la directora de Tòquio 2020, Seiko Hashimoto, ha apuntat aquest dijous en una entrevista al diari Sankei que li "agradaria que l'esdeveniment se celebrés amb espectadors. Tinc previst acudir a la reunió a cinc bandes amb aquesta idea". La reunió de la qual parla Sankei és la trobada en què es decidirà si hi haurà espectadors nacionals o no i, segons les previsions, està convocada per dilluns que ve. Hi participaran els organitzadors de Tòquio 2020, el Comitè Olímpic Internacional, el Comitè Paralímpic Internacional, el Govern japonès i el Govern metropolità de Tòquio.





Estadi olímpic de Tòquio, on tindrà lloc la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics el 23 de juliol / @EP





10.000 PERSONES





Fins al moment, la xifra que s'estudia és que es permeti l'assistència d'un màxim de 10.000 persones en els esdeveniments nacionals japonesos, inclosos els Jocs.





El Govern del primer ministre Yoshihide Suga va decidir dijous passat suavitzar les restriccions d'emergència pel coronavirus en nou prefectures, inclosa Tòquio, però mantenint algunes restriccions de "gairebé emergència".





Els experts dirigits per Shigeru Omi, van acordar que el nombre d'espectadors en els esdeveniments nacionals podria elevar-se a 10.000, però només en les zones en què s'hagin aixecat les mesures de "gairebé emergència", i a Tòquio s'acaben l'11 de juliol.





Amb tot això, el cap del comitè organitzador Hashimoto Seiko, ha estat caut a l'hora d'assenyalar que "La situació està canviant dia a dia" i que "continuarem analitzant dades tenint en compte que, depenent de la situació, és possible que hàgim de prohibir els espectadors".





PÈRDUES MILIONÀRIES





La suspensió del públic pot suposar una ruïna per al Japó i diferents informes adverteixen de les greus conseqüències econòmiques que podria portar aquesta decisió. Segons l'estudi de l'Institut de Recerca Nomura publicat al maig, l'absència de públic podria suposar la pèrdua de 13.560 milions d'euros.





Altres veus com la de Katsuhiro Miyamoto, professor d'economia teòrica a la Universitat de Kansai, estima que "les portes tancades" comportarien una pèrdua de 3.81.300 milions de iens (3.700 milions d'euros) en la despesa relacionada directament amb els Jocs.





Aquesta quantitat es deu a la possible pèrdua de diners que gasten els espectadors al llarg dels dies que dura l'esdeveniment, tant en el tiquet per accedir als recintes esportius com pels voltants. A més, el càlcul també tracta els efectes d'estímul que faltaran a l'hora de consumir i en les activitats de màrqueting empresarial. Així mateix, segons Miyamoto els beneficis econòmics dels esdeveniments esportius i culturals promocionals de després dels Jocs també es reduirien considerablement.





LA SITUACIÓ SANITÀRIA





Pel que fa a les últimes dades de la Covid-19, el Japó no ha experimentat brots com sí que s'han vist en altres països, però el recent augment i la lentitud inicial de la vacunació han provocat la preocupació per les tensions en el sistema mèdic. D'aquí que s'hagin celebrat manifestacions i recollides de signatures per demanar l'anul·lació dels JJOO.





El país, segons informa Reuters, ha registrat més de 776.000 casos de coronavirus i més de 14.200 morts, mentre que només el 15% de la seva població ha rebut a l'almenys una vacuna.