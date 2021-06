Mila Ximénez es troba sedada al seu domicili

@EP





Mila Ximénez va ser sedada ahir a les onze del matí. Els familiars de la periodista van anar arribant a Madrid per acompanyar-la i acomiadar-se d'ella. Mila és conscient del complicat de la seva situació i va decidir que volia passar aquests moments difícils a casa, envoltada de la seva família.





La seva filla Alba i els seus tres germans, Nani, Conchi i Manolo, no han dubtat a acudir a la crida i instal·lar-se a la casa de Mila a Madrid. A més, la periodista s'ha encarregat de trucar i comunicar-los el complicat de la situació als seus amics més íntims. No obstant això, el telèfon de Mila ja està apagat i la persona que respon a les seves trucades és el seu germà Manolo.





La debilitat de Mila Ximénez és extrema des que va abandonar, en cadira de rodes, la Clínica de la Luz. La cara de la periodista estava molt apagada i ella, voluntàriament, va decidir que el millor era tornar a casa i passar dies amb la família, vist que el tractament que estaven aplicant no estava donant els fruits que s'esperaven.









Un cop a casa amb la seva filla i els seus germans, Mila té moltes ganes de poder recuperar forces per gaudir d'unes vacances en família a Marbella, lloc on es troben els seus néts, els únics als quals no ha pogut veure a causa de situació de pandèmia actual.