Un gran incendi crema una planta de tractament de residus a Castellbisbal

Un gran incendi a la zona de Castellbislbal, al Vallès Occidental, ha cremat una planta de tractament de residus i reciclatge. L'empresa en qüestió és Alberich que s'encarrega de reciclar residus metàl·lics que provenen de cotxes.





Protecció civil ha informat que han rebut prop de 50 trucades de telèfon avisant de la fumera negra que hi havia per la zona i la forta olor. A més, els bombers han informat que ningú ha resultat ferit, ja que totes les persones que hi havia treballant han pogut abandonar les instal·lacions sense cap problema.









Protecció Civil ha demanat a una fàbrica química prop de l'incendi que adopti mesures preventives, però a aquestes hores no hi ha cap tipus de perill. Això sí, emergències ha aconsellat als municipis propers que tanquin portes i finestres.