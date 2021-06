Les persones desnonades i els col·lectius vulnerables podran rebre ajudes de fins a 1.100 euros mensuals

@EP





El Govern destinarà ajudes de fins a 900 euros al mes i de fins al 100% del lloguer de l'habitatge a ocupar en règim d'arrendament a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar, víctimes de violència de gènere i altres persones especialment vulnerables, en el marc de el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.





Així mateix, podran concedir-se ajudes de fins a 200 euros al mes a aquests grups per atendre despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics d'habitatge amb el límit del 100% d'aquestes despeses.





Els ajuts són per un període de cinc anys i tenen l'objectiu de facilitar una solució habitacional "immediata" a tots aquests col·lectius. Els serveis socials de la comunitat autònoma o de l'administració local corresponent hauran de determinar i informar favorablement la quantia d'aquests ajuts.





D'aquestes ajudes no podran ser beneficiàries les persones que disposin d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguin ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d'especialment vulnerable i l'ocupació sigui compatible amb aquestes situacions.





EL 100% DE LA RENDA ANIRÀ A USUARIS VULNERABLES





D'altra banda, el Pla concedirà ajudes de fins al 100% de la renda mensual de l'habitatge als arrendataris en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.





Els usuaris vulnerables que poden acollir-se a aquest programa seran aquells que hagin reduït els ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència de manera "substancial" i que el pagament del lloguer superi el 45% dels ingressos nets de la mateixa.





El preu del lloguer d'habitatge haurà de ser igual o inferior a 900 euros mensuals. No es pot concedir l'ajuda quan el sol·licitant o un altre convivent en la residència habitual sigui propietari d'algun habitatge a Espanya, si bé s'exceptuaran d'aquest requisit els que sent titulars d'un habitatge acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per una altra causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat de la persona titular o algun membre de la unitat de convivència.