Piqué compra els drets de la Copa Amèrica i l'emetrà gratis al canal de Twitch d'Ibai Llanos

L'empresa Kosmos, liderada per Gerard Piqué, ha comprat els drets per emetre la Copa Amèrica 2021. A més, Piqué s'ha associat amb Ibai Llanos, amb el qual té molt bona relació, perquè sigui el streamer la persona encarregada de difondre, de manera gratuïta, la Copa Amèrica al seu canal de Twitch.





Aquesta edició de la Copa Amèrica no havia trobat cap comprador a Espanya i només les televisions autonòmiques gallega i catalana estan oferint alguns partits. Per això, Kosmos ha aprofitat per fer-se amb els drets de la mateixa i emetre totes les trobades a través d'aquest canal i així poder experimentar amb aquesta nova manera de retransmetre els partits.





Aquesta manera de veure la Copa Amèrica només està disponible a Espanya. A més, Ibai Llanos ja ha anunciat que es promocionarà la Copa Davis, també propietat de l'empresa Kosmos. I, finalment, ha comunicat que el dia 10 de juliol, la final de la competició comptarà amb un esdeveniment especial.