Tajani vol que Espanya i Itàlia tinguin un paper més rellevant a Europa

@EP





El president de la Comissió sobre Assumptes Constitucionals de Parlament Europeu (PE), Antonio Tajani, ha desitjat que Espanya i Itàlia convencin als altres països de la Unió per adquirir "una funció més important" a Europa.





En un debat del XVIII Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia aquest dissabte, ha defensat que hi ha una "afinitat natural" que es transformarà en una cohesió major política entre els dos països, perquè quan divideixen els seus recorreguts hi ha conseqüències negatives per a tots dos.





Ha criticat que el primer ministre italià, Mario Draghi, vol donar prioritat a l'eix francoalemany, i ha argumentat que "Europa no pot no pensar en el que passa a la Mediterrània, en el que passa a l'Àfrica".





"No cal deixar en mans de Turquia i Rússia el front mediterrani perquè seria un fracàs polític", ha dit, i ha instat els dos països a defensar la seva història i model cultural.





D'altra banda, ha afirmat que a Europa "no hi ha forts líders" --tot i sí que n'hi ha a nivell nacional-- però que són fonamentals perquè hi hagi una visió comú, i no només de protecció dels interessos nacionals.





A més, ha dit que Europa "demana fer una reforma de la burocràcia", però caldria reformar també la de Brussel·les, perquè l'accés a fons de les pimes és inabastable.





Ha criticat també "una espècie de dependència cultural a el món anglòfon", i ha demanat fer coincidir la lluita contra el canvi climàtic amb la protecció de la indústria i agricultura europea, a més de posar en valor la capacitat que ha tingut Itàlia per arribar a acords per tal de fer front a la crisi al país.