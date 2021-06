Iceta considera que els indults són necessaris per iniciar el diàleg amb Catalunya

@EP





El ministre de Política Territorial i Funció Pública i primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dissabte els indults als líders independentistes empresonats per l'1-O, perquè "fer possible el diàleg requereix de mesures de gràcia excepcionals".





En la seva intervenció durant el Consell Nacional de PSC, ha dit que la seva obligació com a polítics és servir a la utilitat pública, i que aquesta mesura, "adreçada a persones concretes, projecta el seu efecte beneficiós al conjunt de la societat".





"Hi ha gent que potser no ho veu clar, i els hem de respectar. Però a el mateix temps us dic que hem de convèncer molta gent", i ha opinat que els indults permetran aconseguir el retorn de la política.





D'aquesta manera, el PSC vol "desfer un camí d'errors" de què el partit ja va advertir a la tardor de 2017 i ha defensat ser ara constructius i decisius. "Avui estem molt més interessats a assenyalar camins de futur", i ha reclamat que la solució a la situació entre Catalunya i la resta d'Espanya no impliqui immobilisme ni ruptura.





"DE QUÈ DIMONIS SERVEIX EL PP?"



Iceta ha assegurat que una de les lliçons que deixa la pandèmia és la manca de sentit d'Estat dels populars: "Amb el PP no es pot comptar en la lluita contra la pandèmia ni per aconseguir fons europeus ni per impulsar la concòrdia. De què dimonis serveix el PP? ".





"Quan el PSOE està a l'oposició, és capaç de col·laborar amb el Govern conservador en qüestions que tenen a veure amb l'Estat, amb l'interès general", i ha afirmat que estar a l'oposició no hauria de privar de fer aportacions constructives.





SALVADOR ILLA



El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha assegurat que s'està obrint pas un nou període en la política catalana: "I els indults si seran un accelerador en aquest nou temps". Ha opinat que aquesta mesura no és "una esmena a cap sentència ni una victòria ni una derrota de ningú".