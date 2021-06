Díaz Ayuso pren possessió de la presidència de la Comunitat de Madrid

@EP







Isabel Díaz Ayuso ja ha pres possessió de la presidència de la Comunitat de Madrid. El mandat que tindrà serà curt, ja que d'aquí a dos anys es tornaran a convocar eleccions a la capital espanyola. En l'acte, que ha durat una mica menys de mitja hora, la presidenta ha estat acompanyada per la direcció nacional de PP.





La presa de possessió ha estat a la Porta de Sol de Madrid i després de jurar el càrrec, Díaz Ayuso ha comentat que "aquesta és la segona vegada, en només dos anys, que m'he enfrontat al repte més apassionant de la meva vida, de ser la presidenta de la Comunitat de Madrid".





Com a presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso ha reduït a nou les conselleries del nou Executiu. En el seu anterior mandat, existien un total de 13 conselleries, però en aquesta nova etapa ha unificat algunes i comptarà tan sols amb nou.





OBERTA A CERCAR ESPAIS COMUNS AMB VOX





La presidenta ha parlat en una entrevista a COPE just abans de la presa de possessió i ha explicat que està oberta a buscar espais comuns amb Vox. Ayuso ha reconegut que sense el suport de Vox no estaria com a presidenta de la Comunitat de Madrid, així que no pot oblidar-se d'ells en aquesta legislatura.