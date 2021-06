El Bus Turístic de Barcelona reprendrà la seva activitat el dia 2 de juliol

@TMB





El servei de Barcelona Bus Turístic tornarà a funcionar a partir del dia 2 de juliol. Es reactivaran les rutes blau i vermell, dues línies que ajuden els turistes a recórrer la ciutat i descobrir els seus principals encants.





El Bus Turístic feia més d'un any que no estava actiu a causa de la pandèmia, però des del dia 2 de juliol les rutes vermelles i blaves tornaran a fer els seus recorreguts habituals cada dia. Amb unes restriccions més relaxades en l'àmbit de mobilitat interna i internacional, ha permès la reactivació de l'activitat turística i cultural.





Els autobusos realitzaran un horari de 9 del matí fins a les 7 de la tarda, passant cada 20 o 30 minuts. Des de TMB recorden que, com en tot el transport públic, la mascareta serà obligatòria. A més, les dues rutes són complementàries, ja que tenen parades comunes i pots fer l'intercanvi per veure tota la ciutat. Els bitllets ja estan disponibles per poder-los comprar.