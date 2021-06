La mortalitat en accidents de trànsit baixa un 80% a Espanya en les tres últimes dècades

@EP





La mortalitat en accidents de trànsit a Espanya s'ha reduït un 80% en els últims 30 anys. L'any 1989 van ser 9.344 persones les que van perdre la vida, mentre que el 2019 tan sols van ser 1.755. Aquestes xifres tan a la baixa són molt bones i, fins i tot, al 2020 Espanya es va convertir en el quart país de la Unió Europea amb una menor taxa de morts en accidents de trànsit.





En aquest sentit, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Cantàbria, País Basc i Galícia són les comunitats autònomes que més han aconseguit reduir aquesta taxa de mortalitat en accidents de cotxe. Segons alguns experts, aquesta reducció es deu a diversos motius com el carnet per punts, la millora de les carreteres, l'educació viària i també la tecnologia dels vehicles. Són tots factors que han jugat un paper fonamental i han salvat moltes vides en sinistres d'aquest tipus.





Unes de les principals raons, segons Grande-Marlaska, ministre de l'Interior, per què hi ha cada vegada menys sinistres és gràcies a la major presa de consciència general de les persones. A més, gràcies a aquestes xifres Espanya s'està convertint en un referent de seguretat viària en tot l'àmbit europeu.





Un altre dels aspectes importants per poder seguir reduint la mortalitat en accidents de trànsit és centrar-se en els usuaris vulnerables. Vianants, ciclistes, persones amb moto ... Són un col·lectiu que representaven el 2019 el 53% del total dels morts. L'objectiu final de tot això, com bé ha indicat Grande-Marlaska, és arribar a la meta final de zero morts i ferits greus en accidents de trànsit.