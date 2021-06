Carlos Sainz sortirà cinquè i Fernando Alonso novè al Gran Premi de França

@EP





La Fórmula 1 està immersa en el gran premi de França a Paul Ricard. Una classificació que ha deixat a Carlos Sainz en la cinquena posició amb el Ferrari i Fernando Alonso a la novena amb l'Alpine. Per davant, Max Verstappen s'ha emportat la pole, mentre que Hamilton i Bottas estaran just per darrere d'ell.





La sessió de classificació ha estat una mica accidentada. Primer el japonès Tsunoda provocava una bandera vermella al cap de pocs minuts d'iniciar la Q1 amb un accident al revolt 1. I, posteriorment, Mick Schumacher just a la fi de la mateixa xocava amb les proteccions per a provocar la segona bandera vermella de la sessió.





Mentrestant, no es produïa cap sorpresa i els grans favorits seguien avançant en les sessions de classificació. En els últims 12 minuts quan ja s'ho jugaven tot, Max Verstappen ha tret dues voltes magistrals per fer-se amb la cinquena pole de la seva carrera esportiva, just per davant del britànic Lewis Hamilton i el seu principal rival pel mundial.





Els espanyols han tingut un paper més que destacat. Tots dos han acabat per davant dels seus companys d'equip i estan establint una bona tendència de ser millors que els de l'altre costat del box. Carlos Sainz sortirà des de la cinquena posició, mentre que Fernando Alonso ho farà novè. Els dos amb grans opcions de puntuar demà a partir de les 15h.