Què és el nou certificat Covid Digital?

El certificat de la Covid Digital es posa en marxa a Espanya. És un document que s'utilitza per saber si una persona ha estat vacunada contra la Covid-19, si té una prova negativa o si la persona està recuperada de virus. A Espanya ja es pot sol·licitar, però no estarà actiu a la Unió Europea fins al dia 1 de juliol.





PER QUÈ HO NECESSITEM?





El certificat serà vàlid per a tota la Unió Europea i ens permetrà desplaçar-nos per tots els països membre. Estarà tant en la llengua de país d'origen com en anglès i serà expedit tant pel Ministeri de Sanitat com per les comunitats autònomes.





La informació de la persona s'emmagatzema en un petit codi QR i té un segell que li dóna la validesa. Un cop s'arribi a la destinació, només haurem de mostrar el document i serà suficient si complim amb una de les tres condicions descrites anteriorment.





El Govern ja ha avisat a la seva pàgina web que no serà ni de bon tros obligatori obtenir aquest document, però sí que serà una eina molt eficaç per agilitzar els tràmits d'accés a cada país. A més, cal tenir en compte que ara les restriccions canvien constantment i aquest document podria ser important per evitar problemes.





COM HO PUC DEMANAR?





El document es pot demanar a través del Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya. És una seu electrònica que t'ofereix la possibilitat d'accedir a través del certificat digital o mitjançant Clau. Amb qualsevol dels mètodes es permetrà a la persona obtenir el certificat.