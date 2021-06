Els albergs de Galícia tornen a obrir les portes davant l'arribada de pelegrins

@EP





El pelegrinatge a Galícia s'està reactivant. Fonts de l'administració gallega i l'Associació Galega d'Albergs Privats han coincidit en això. Amb dades a les mans, han estat unes 5.700 persones les que han arribat a albergs en els primers 15 dies de juny.





El president de l'associació ha reconegut que són relativament optimistes amb l'augment de pelegrins que s'està produint. Esperen que durant aquest segon semestre de 2021 i gràcies a la relaxació de les restriccions s'espera un important flux de persones, tal com reconeixen des de l'administració gallega.





Per poder acollir els pelegrins, des del 15 de juny hi ha oberts la meitat dels albergs públics, d'un total d'uns 70 que conformen aquesta xarxa. A més, està previst que a partir del dia 1 de juliol es puguin obrir la resta. A aquests 70 públics se sumen els 446 privats, encara que no tots estan oberts de moment.





Per tant, des de l'administració i des de l'associació d'Albergs esperen que la recuperació sigui progressiva i que per a juliol a l'1 de juliol estiguin oberts 70% del total dels albergs ja estiguin disponibles.