La 'llei trans' està cada vegada més a prop de ser una realitat

@EP





La llei trans és una de les lleis que més polèmiques porten. Després de dos anys de negociacions, l'objectiu sembla estar cada vegada més a prop. O almenys aquesta és la percepció que tenen els col·lectius trans que estan participant en les negociacions per a la igualtat real i efectiu de les persones trans. De moment no està aprovada ni ha entrat el vigor, però la realitat és que està molt més a prop que fa tan sols un parell d'anys.





El govern de coalició ha aconseguit arribar a un acord per poder resoldre la lliure determinació de gènere. Segons l'últim esborrany, està sobre la taula que una persona pugui canviar-se el sisè en el Registre Civil i després en el DNI. Un procés on no s'hauria d'acreditar una situació estable de transsexualitat.





La legislatura actual és una mica complicada a l'hora de modificar el sexe al DNI. La persona trans ha de tenir un informe mèdic i hormonar-se durant un mínim de dos anys, un procés complicat i dolorós.





El col·lectiu considera que és un avanç important que el projecte es pugui aprovar en el Consell de Ministres el dia 29 de juny, uns dies abans de la manifestació del Dia de l'Orgull. El que queda per concretar és saber a partir de quina edat es podrà canviar de sexe sense cap requisit, cosa que el col·lectiu considera que ha de ser a partir dels 12 anys, mentre que el Govern en l'esborrany posa que a partir dels 14 .