Espanya es complica la vida a l'Eurocopa

La Selecció va tornar a sumar un empat i es jugarà el pas a vuitens davant una Eslovàquia a la qual li podria valer sumar un punt. Suècia es queda com a líder amb 4 punts, pels 3 dels eslovacs, els 2 d'Espanya i 1 de Polònia.

La Selecció va jugar pitjor que contra Suècia, encara que aquesta vegada si va veure porta. Morata va començar bé el partit i va posar el 1-0, però va acabar fallant dues ocasions clares. Lewandowski va empatar en la segona part i Gerard Moreno va manar a el pal un penal que hagués posat Espanya amb peu i mig a la ronda d'eliminatòries.



Repeteix la tornada de la cançó oficial d'aquesta Euro que som la gent que hem estat esperant i en estat d'espera per a l'objectiu seguim tots els aficionats espanyols en aquest apassionant torneig.

La Selecció té prop la meta de ficar-se en vuitens i pot fer-ho el proper dimecres com a primera de grup, però tot estarà en l'aire fins llavors després de dos partits jugats.

L'empat ha tornat a ser el resultat davant una dura Polònia que ha acabat tancada en la seva àrea el duel de Sevilla i que d'aquesta manera també preserva les seves possibilitats en la fase final.

El seleccionador espanyol optava per repetir onze d'inici amb l'única excepció de l'entrada de Gerard per Ferran Torres i d'inici el partit es feia elèctric contagiat dels càntics de les dues inflades.

Als set minuts avisava Klich, amb la rèplica de Danio Olmo poc després, les incisives internades dels laterals locals i el premi del gol a la figura d'Álvaro Morata als 25 minuts prèvia revisió de l'VAR.

Gerard, assistent al tant del madrileny, estava a punt de fer el segon en el tram final de la primera part, durant la qual va emergir el gegant Lewandowski topant-se amb un portentós Unai Simó després tir a el pal de Swiderski a la vora del descans.

No obstant això, el davanter del Bayern de Munic no perdonava en la represa amb un cop de cap precís a centre de Jozwiak.

Esperonats pel cop, els internacionals van replicar amb una acció d'atac en què el VAR decretava penal per trepitjada a Gerard Moreno, que es topava amb el pal dret de Szczesny des dels onze metres.

D'aquí a al final, Luis Enrique movia la banqueta, Espanya posava setge a la meta polonesa encadenant ocasions i els de Paulo Sousa buscaven les seves opcions al contraatac.

Res es mouria però i el desenllaç esdevindrà davant Eslovàquia dimecres que ve. L'espera valdrà la pena.

El seleccionador ha valorat el duel davant de Polònia a l'Eurocopa: "Em quedo amb la bona actitud dels jugadors"

Valoració: "Tinc una sensació d'esperança perquè esperava haver fet un partit millor, però cal reconèixer el potencial de Polònia i el gran treball que han fet. Ha estat un partit difícil".



Fases: "La situació més difícil que hi ha al futbol mundial és la fase ofensiva davant un equip replegat. Avui no ha estat un partit així, perquè Polònia sí que ha exposat. Ha estat un partit diferent al de l'altre dia i sí és cert que un equip que es tanca genera problemes a qualsevol rival ".





Actitud: "No crec que al meu equip li hagi faltat agressivitat. Els duels han estat bastants repartits, tot i que els dos equips tinguem perfils de jugadors diferents. No ha faltat caràcter, simplement avui no hem estat tan lúcids".





"El penal hagués canviat el partit"





Dificultats: "Hem tingut moltes més complicacions contra Polònia que contra Suècia. L'altre dia només vam atacar nosaltres i avui ells han pressionat alt per fases. Han fet un partit millor".





Importància: "Hi ha un moment clau en aquest partit, que és que després d'encaixar el gol, hem tingut la jugada del penal, que hagués canviat el partit. El penal ens ha omplert de tensió i les ocasions que hem tingut després no han estat massa clares. Em quedo amb l'actitud i les ganes dels jugadors. Vam arribar a un matx-ball i tots depenem de nosaltres mateixos ".





Polònia: "M'han agradat. Han estat un rival molt millor i més complicat que Suècia. No han renunciat a atacar i han fet un partit complet, generant-problemes, encara que crec que als punts ha merescut guanyar Espanya".





Oposició: "He vist una Polònia des del servei d'inici amb clara mentalitat ofensiva. M'agrada la idea de Paulo Sousa, té temps per millorar i m'agrada aquest tipus d'entrenadors de tall ofensiu. Si juguen així li poden guanyar a qualsevol selecció" .





Eurocopa: "Esperava tenir sis punts ara mateix amb zero gols encaixats, però la realitat és aquesta. Això és futbol d'alt nivell amb rivals que creen dificultats. Ara arriba el moment decisiu i si mereixem i vam aconseguir guanyar el partit ens classificarem i si no , estarem eliminats ".