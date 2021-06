La Guàrdia Urbana desallotja 6.640 persones per aglomeracions a Barcelona

@EP





La Guàrdia Urbana de Barcelona, en un operatiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra, ha desallotjat la matinada d'aquest diumenge a un total de 6.640 persones per formar aglomeracions en espais públics de la ciutat.





Aquesta ha estat l'última nit amb l'oci nocturn tancat a Catalunya, un dels sectors més afectats per la pandèmia de la Covid-19, que podrà obrir fins a les 3.30 hores de la matinada a partir de dilluns 21.





Les persones desallotjades s'estaven reunint en punts habituals on hi han hagut concentracions massives des del final del toc de queda el 9 de maig, com el passeig de Born o les platges de la capital catalana.