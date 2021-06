PP, Vox i Cs tornaran a demanar comptes pels indults a Sánchez

@EP







Junts vol que el president aclareixi si la seva oferta per a Catalunya es limitarà a un nou Estatut.

El PP, Vox i Ciutadans volen aprofitar la sessió de control a Govern al Congrés per tornar a demanar comptes a el president de Govern, Pedro Sánchez, i quatre dels seus ministres pels indults als condemnats pel procés independentista català.





Tal com han fet en les últimes sessions de control, la seva intenció és insistir en l'assumpte aquest dimecres. La diferència pot ser que, en aquesta ocasió, la mesura de gràcia ja pot ser una realitat, ja que una de les dates que s'estudia per a la seva concessió pel Consell de Ministres és dimarts. De fet, el PP ha preparat una ofensiva de preguntes sobre els mateixos també en el Ple del Senat, previst pel dimarts a la tarda.





S'hagin o no concretat els indults, de ben segur el tema sortirà en el duel que enfrontarà el líder del PP, Pablo Casado, amb el president de Govern, Pedro Sánchez, a qui preguntarà "quines raons el porten a governar d'esquena de Parlament ".





També vol parlar sobre Catalunya amb el cap de l'Executiu la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que el va reptarà a aclarir si la "solució" que oferirà per a Catalunya en la taula de diàleg que va a reactivar amb el nou bipartit independentista serà una simple reforma de l'estatut d'autonomia, com va suggerir la setmana passada el ministre de Política Territorial, Miquel Iceta.





De la seva banda, el popular Juan José Matarí aspira que el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, li expliqui si, al seu parer, "un pres que no mostra penediment i anuncia la seva voluntat de reincidència es reinsertará després de ser indultat" .





A la ministra de Defensa, Margarita Robles, li ha dirigit la seva pregunta el dirigent de PP Antonio González Terol, amb la intenció que li aclareixi "per què es nega a valorar la concessió dels indults als condemnats per sedició".





¿I QUÈ PASSA AMB PUIGDEMONT?



El seu company Carlos Rojas no s'interessa pels indults, però sí per un altre implicat en el procés independentista l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actualment en Waterloo (Bèlgica) per no ser jutjat ia qui el president Pedro Sánchez es va comprometre a portar a Espanya per que s'enfrontés a la Justícia.





Sobre aquesta promesa electoral vol preguntar Vermelles al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo. "Quines accions pensa adoptar el Ministeri de Justícia per complir amb la promesa de Pere Sánchez de portar a Puigdemont a Espanya per ser jutjat?", Resa el seu interrogant.





El vicepresident quatre de la Taula de Congrés, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha posat el focus en el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, perquè endavant "què més cessions va a fer el Govern als separatistes després de concedir els indults ".





I UNA INTERPEL·LACIÓ



"¿Manté el Govern la seva intenció d'indultar als condemnats per greus delictes de malversació i sedició malgrat que han rebutjat penedir sistemàticament?", És la pregunta que el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, vol plantejar a titular de Justícia.





I, després de les preguntes, arribarà el torn de les interpel·lacions i Vox tornarà amb els indults per exigir a Govern que desvetlli "els motius" reals pels que s'entesten a concedir aquests indults sense que, al seu parer, "concorrin les causes legals per a això ". Aquesta interpel·lació donarà lloc a una moció però que està per veure quan es debat, ja que el de dimecres serà l'últim Ple d'aquest període de sessions, que conclou a finals de juny.