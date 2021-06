El metge que va atendre la princesa Diana a París: "No vam poder salvar-la. I això ens va afectar molt"

@Wikipedia





Més de 20 anys després de la mort de Diana de Gal·les el metge MoSef Dahman, qui la va atendre a la sala d'emergències de l'hospital Pitié-Salpêtrière de París, va trencar el silenci per defensar la feina feta per l'equip d'especialistes la nit del 31 d'agost de 1997.





Dahman es trobava de guàrdia la nit de l'accident. Estava descansant a la sala de servei de l'hospital quan va ser notificat de l'ingrés a emergències d'"una dona jove. No em van dir que era Lady Di, però sí que hi havia hagut un accident greu que involucrava a una dona jove. L'organització de l'hospital Pitié-Salpêtrière era molt jeràrquica. Llavors, quan rebies una trucada d'un col·lega d'alt nivell, això significava que el cas era particularment seriós ", va recordar en una entrevista exclusiva feta pel diari britànic Daily Mail.





A l'arribar a la sala d'urgències Dahman es va trobar amb la seva mèdica interna en un racó de l'habitació, aclaparada per la gravetat del moment. Va ser llavors quan el metge, de 33 anys en aquesta data, va ser informat que la figura inconscient a la llitera era ni més ni menys que Diana, princesa de Gal·les.





"Per a qualsevol metge, qualsevol cirurgià, és de gran importància enfrontar-se a una dona tan jove que es troba en aquesta condició. Però, és clar, més encara si és una princesa ", ha delimitat. Al arribar a l'hospital, a Diana li havien fet una radiografia. Les imatges van mostrar que el seu pit estava patint una "hemorràgia interna molt greu". Per això, es va sotmetre a un drenatge toràcic, una extracció de l'excés de líquid de la cavitat toràcica.





Per a les 2:15 del matí la situació de la princesa de Gal·les s'havia agreujat. Va patir una segona aturada cardíaca, necessitava una intervenció més extrema. Va ser sotmesa a un massatge cardíac extern i, fins i tot ajaguda la llitera de la sala d'emergència, van decidir realitzar-li el procediment quirúrgic.





El moment va ser "veritablement excepcional" i una indicació de com de greu s'havia tornat seva situació. "Vaig fer aquest procediment per permetre-li respirar", va explicar Dahman. "El seu cor no podia funcionar perquè li faltava sang", va afegir.





Com a resultat de la intervenció, Dahman va descobrir que Diana havia patit un esquinç significatiu en el seu pericardi, la membrana que protegeix el cor. El pronòstic va empitjorar. Eren les 2:30 am. Es necessitava un miracle. A la sala d'emergència va ser convocat el professor Alain Pavie, potser el millor cirurgià cardíac de França. L'havien tret del seu llit. Totes les esperances van ser posades en ell.





Pavie va decidir que Diana havia de ser traslladada a un dels quiròfans de l'hospital. Sospitava que encara no s'havia trobat la font principal de la seva hemorràgia interna. Va ser necessària una exploració quirúrgica addicional en què va descobrir la ferida més greu: un estrip a la vena pulmonar superior esquerra, al punt de contacte amb el cor. Pavie va suturar la lesió.

Però el cor de Diana s'havia aturat abans de l'exploració quirúrgica i no es reiniciava. "Vam provar descàrregues elèctriques, diverses vegades i, com havia fet a la sala d'emergències, massatge cardíac", va explicar Dahman. Se li va administrar adrenalina. Però no vam poder fer que el seu cor tornés a bategar ". L'equip va continuar aquests esforços de reanimació durant una hora completa i, en última instància, infructuosa.





"Vam lluitar dur, ho vam intentar molt, realment moltíssim. Francament, quan estàs treballant en aquestes condicions, no notes el pas el temps ", va dir Dahman. "L'única cosa important és que fem tot el possible per aquesta jove", ha afegit.







"Havíem portat gent a Pitié-Salpêtrière que estava en molt mal estat, més greu que Diana quan va arribar. És un dels millors centres de França per a aquest tipus d'emergències traumàtiques. I vam salvar a algunes d'aquestes persones, el que ens feia especialment feliços i orgullosos. Però això no va succeir en aquest cas. No vam poder salvar-la. I això ens va afectar molt ", ha recordat.