Entitats catalanes constitucionalistes no acudiran al discurs de Pere Sánchez al Liceu

Les entitats impuls ciutadà, S'ha acabat i aeb Catalunya (assemblea per una escola bilingüe) han emès una carta oberta a president de Govern, Pedro Sánchez, informant que no acudiran a l'acte que hi ha programat per demà dilluns al Teatre Liceu. En aquest acte, el president donarà explicacions sobre els indults als líders presos independentistes.





En el comunicat les entitats volen mostrar el seu parer sobre el tema. En primer lloc, consideren que s'està produint una contínua deslleialtat des de les autoritats autonòmiques cap al govern i que s'està permetent. Per continuar, les entitats manifesten que no han rebut cap invitació per poder assistir al discurs que ha de donar el president de Govern demà al Liceu.





En tercer lloc, es considera que les peticions i queixes no han tingut l'efecte esperat, de fet ningú els ha escoltat. Però van més enllà i denuncien que les decisions que està prenent el govern són completament equivocades. A més d'això, afegeixen, els indults no són la solució al desacatament, l'incompliment i la desobediència que existeix actualment.





Abans de finalitzar, encara han volgut enviar un missatge més a través d'aquest comunicat. Són ells mateixos, els espanyols que viuen a Catalunya els que estan patint i són víctimes dels secessionistes. Per això, des de les entitats estan a la disposició del President de Govern perquè escolti les seves profundes queixes.